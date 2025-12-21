Más de treinta nuevos egresados del CEAER

Del 15 al 18 de diciembre se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Voley Playa en la ciudad de Mar del Plata, donde la Selección de Río Negro se coronó campeón con gran aporte beltranense.
Fueron horas intensas, cargadas de nervios, esfuerzo y emoción. Cada exposición fue mucho más que la defensa de un trabajo académico: fue la síntesis de años de estudio, sacrificios personales y sueños compartidos. En cada palabra, en cada argumento, se percibió el compromiso de quienes hoy alcanzan un título que abre puertas y proyecta futuro.
El acompañamiento de las familias, amigos y seres queridos fue un pilar fundamental de la jornada. Miradas orgullosas, aplausos sinceros y lágrimas contenidas atravesaron cada presentación, convirtiendo el cierre de esta etapa en un momento inolvidable para la comunidad educativa en su conjunto. El CEAER volvió a ser escenario de abrazos largos, sonrisas aliviadas y la satisfacción profunda del deber cumplido.
Estos nuevos egresados son el reflejo del valor incalculable de la educación pública: gratuita para quienes la cursan, pero de una riqueza enorme para toda la sociedad. Una educación de calidad, pensada para dar respuestas concretas a las problemáticas actuales, alineada con los desafíos y demandas que plantea un mundo en constante transformación.
El CEAER reafirma así su rol como formador de profesionales comprometidos, capaces de intervenir, innovar y mejorar su entorno. Cada egresado es una historia de superación y una muestra viva de que invertir en educación pública es apostar al desarrollo, la inclusión y el futuro.
LOS FLAMANTES EGRESADOS SON: Sebastián Bustos "PLAN DE ACCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS DE DRY FOOD PATAGONIA S.A.S"; y Carmen Rodríguez "EVALUACIÓN DE CONDICIONES LABORALES Y PROPUESTA DE MEJORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA CAPS, B° VILLA UNIÓN, CHOELE CHOEL" ambos de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Candela Monzón, Agustina Díaz y Agustina Farías, "CONECTAR PARA ELEGIR PLAN DE MARKETING PARA EL C.E.A.E.R. ORIENTADO A JOVENES INGRESANTES" Analista Multimedial en Marketing Digital. Maira Loyola, "LOVE EVENTOS"; Juan Oller "EL GALLEGO" SABORES SOBRE RUEDAS; Yolanda Rodríguez "SABOR Y ARTE"; Jessica Vázquez "DULCE AMBAR"; Valeria Zunzunegui SERVICIO DE CATERING “MI-FRAN”, todos pertenecientes a la Tecnicatura Superior en Gastronomía. Maite Lucero "INFORME: PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES EN MUNICIPIO DE POMONA”, de la Tecnicatura Superior en Gestión Publica. Dardo Montelpare “APROVECHAMIENTO HIDROCINÉTICO A PEQUEÑA ESCALA EN ISLA CHICA DE CHOELE CHOEL”; Martin García “GENERADOR HIDROELECTRICO CON UN TORNILLO DE ARQUÍMEDES EN LUIS BELTRÁN RÍO NEGRO”; Adrian Del Valle Bruno "AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL SMART DEL INVERNADERO PERTENECIENTE AL CEAER"; Federico Viguera "DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE ACEITE VEGETAL USADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL EN EL VALLE MEDIO DE RIO NEGRO", todos ellos de Tecnicatura Superior en Energías Renovables y Apropiables. -
En los Tribunales roquenses la defensa penal pública que asiste al hombre declarado culpable por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán, presentó sus agravios respecto al agravante.
El CEAER celebró una nueva jornada histórica con la graduación de 12 estudiantes de distintas carreras, quienes lograron alcanzar su título tras la presentación de sus tesis finales. La actividad se desarrolló en el marco de la segunda jornada de defensas y se extendió por más de cuatro horas, cargadas de emoción, nervios y satisfacción por el objetivo cumplido.
El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.
ART deberá reparar el daño sufrido por una portera de escuela primariaRegionales - Choele Choel22/12/2025
Como todas las mañanas, la mujer ingresó al colegio para realizar sus tareas diarias. Es portera en el área de cocina de una escuela primaria de Choele Choel. En el momento en que encendió el horno, se produjo una explosión. La onda expansiva la empujó con fuerza hacia atrás. El golpe le provocó contusiones y quemaduras en el rostro y el tórax.
García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTokRegionales - Choele Choel23/12/2025
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
