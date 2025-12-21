Más de treinta nuevos egresados del CEAER

Fueron horas intensas, cargadas de nervios, esfuerzo y emoción. Cada exposición fue mucho más que la defensa de un trabajo académico: fue la síntesis de años de estudio, sacrificios personales y sueños compartidos. En cada palabra, en cada argumento, se percibió el compromiso de quienes hoy alcanzan un título que abre puertas y proyecta futuro.



El acompañamiento de las familias, amigos y seres queridos fue un pilar fundamental de la jornada. Miradas orgullosas, aplausos sinceros y lágrimas contenidas atravesaron cada presentación, convirtiendo el cierre de esta etapa en un momento inolvidable para la comunidad educativa en su conjunto. El CEAER volvió a ser escenario de abrazos largos, sonrisas aliviadas y la satisfacción profunda del deber cumplido.



Estos nuevos egresados son el reflejo del valor incalculable de la educación pública: gratuita para quienes la cursan, pero de una riqueza enorme para toda la sociedad. Una educación de calidad, pensada para dar respuestas concretas a las problemáticas actuales, alineada con los desafíos y demandas que plantea un mundo en constante transformación.



El CEAER reafirma así su rol como formador de profesionales comprometidos, capaces de intervenir, innovar y mejorar su entorno. Cada egresado es una historia de superación y una muestra viva de que invertir en educación pública es apostar al desarrollo, la inclusión y el futuro.



LOS FLAMANTES EGRESADOS SON: Sebastián Bustos "PLAN DE ACCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS DE DRY FOOD PATAGONIA S.A.S"; y Carmen Rodríguez "EVALUACIÓN DE CONDICIONES LABORALES Y PROPUESTA DE MEJORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA CAPS, B° VILLA UNIÓN, CHOELE CHOEL" ambos de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Candela Monzón, Agustina Díaz y Agustina Farías, "CONECTAR PARA ELEGIR PLAN DE MARKETING PARA EL C.E.A.E.R. ORIENTADO A JOVENES INGRESANTES" Analista Multimedial en Marketing Digital. Maira Loyola, "LOVE EVENTOS"; Juan Oller "EL GALLEGO" SABORES SOBRE RUEDAS; Yolanda Rodríguez "SABOR Y ARTE"; Jessica Vázquez "DULCE AMBAR"; Valeria Zunzunegui SERVICIO DE CATERING “MI-FRAN”, todos pertenecientes a la Tecnicatura Superior en Gastronomía. Maite Lucero "INFORME: PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES EN MUNICIPIO DE POMONA”, de la Tecnicatura Superior en Gestión Publica. Dardo Montelpare “APROVECHAMIENTO HIDROCINÉTICO A PEQUEÑA ESCALA EN ISLA CHICA DE CHOELE CHOEL”; Martin García “GENERADOR HIDROELECTRICO CON UN TORNILLO DE ARQUÍMEDES EN LUIS BELTRÁN RÍO NEGRO”; Adrian Del Valle Bruno "AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL SMART DEL INVERNADERO PERTENECIENTE AL CEAER"; Federico Viguera "DETERMINACIÓN ANALÍTICA DE ACEITE VEGETAL USADO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL EN EL VALLE MEDIO DE RIO NEGRO", todos ellos de Tecnicatura Superior en Energías Renovables y Apropiables. -