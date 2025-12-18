Secuestran arma y municiones en control de Pichi Mahuida

El secuestro del arma - un rifle del calibre 22 - se llevó a cabo durante un control de vehículos y personas que, efectivos de esa unidad especial, llevaban a cabo en el puente Cuchillo Có, que marca el límite con La Pampa.



Era transportada en el asiento trasero de una camioneta Chevrolet S10.



Tras la intervención del funcionario del Ministerio Público Fiscal de Río Colorado, se dispuso el inicio de una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y el secuestro del arma con sus municiones.



En el contexto de lo actuado, se notificó al infractor, identificado como un hombre de 56 años de edad y con domicilio en Río Colorado.

