El CEAER celebró una nueva jornada histórica con la graduación de 12 estudiantes de distintas carreras, quienes lograron alcanzar su título tras la presentación de sus tesis finales. La actividad se desarrolló en el marco de la segunda jornada de defensas y se extendió por más de cuatro horas, cargadas de emoción, nervios y satisfacción por el objetivo cumplido.
Secuestran arma y municiones en control de Pichi Mahuida
Personal del Destacamento de Seguridad Vial Pichi Mahuida de la policía de Río Negro secuestró, en la tarde del martes, un arma de fuego que era transportada sin tener, su portador, la documentación correspondiente.Regionales18/12/2025
El secuestro del arma - un rifle del calibre 22 - se llevó a cabo durante un control de vehículos y personas que, efectivos de esa unidad especial, llevaban a cabo en el puente Cuchillo Có, que marca el límite con La Pampa.
Era transportada en el asiento trasero de una camioneta Chevrolet S10.
Tras la intervención del funcionario del Ministerio Público Fiscal de Río Colorado, se dispuso el inicio de una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y el secuestro del arma con sus municiones.
En el contexto de lo actuado, se notificó al infractor, identificado como un hombre de 56 años de edad y con domicilio en Río Colorado.
Durante la madrugada del miercoles 17 de diciembre, alrededor de la 1:15 horas, personal de la Brigada Rural de Río Colorado realizaba recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 57, a unos 60 kilómetros del ejido urbano, cuando interceptó una camioneta que circulaba en dirección a la ciudad.
El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.
Un camión y el semirremolque que llevaba, fueron secuestrados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, y quedaron a disposición de las justicias provincial y federal respectivamente, por encontrarse - ambos - en situación irregular.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio, expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de cierre del Centro de Diálisis del Valle Medio, un espacio fundamental para la salud y la calidad de vida de la comunidad.
Continúa la convocatoria pública de adopción para un hermano de 13 años y una hermana de 16 añosRegionales16/12/2025
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que quieran adoptar un hermano y una hermana. Ellos quieren seguir juntos. Formar parte de una familia con una mamá y un papá. También amarían tener una mascota.
Pacientes del centro de diálisis han mostrado su preocupación por el centro de diálisis del Valle Medio que cuenta con un solo médico por lo que se han comenzado a trasladar a los pacientes al alto valle rionegrino.
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
Diego Ramello, dentro de los 5 intendentes con mejor imagen de Rio NegroRegionales - Choele Choel16/12/2025
La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Choele avanza en la modernización de sus semáforos y piden circular con precauciónRegionales - Choele Choel17/12/2025
La ciudad de Choele Choel continúa con el proceso de recambio y actualización tecnológica del sistema de semáforos, una medida clave para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito urbano.