Secuestran arma y municiones en control de Pichi Mahuida

Personal del Destacamento de Seguridad Vial Pichi Mahuida de la policía de Río Negro secuestró, en la tarde del martes, un arma de fuego que era transportada sin tener, su portador, la documentación correspondiente.

Regionales18/12/2025
IMG-20251217-WA0098

El secuestro del arma - un rifle del calibre 22 - se llevó a cabo durante un control de vehículos y personas que, efectivos de esa unidad especial, llevaban a cabo en el puente Cuchillo Có, que marca el límite con La Pampa.


Era transportada en el asiento trasero de una camioneta Chevrolet S10.


Tras la intervención del funcionario del Ministerio Público Fiscal de Río Colorado, se dispuso el inicio de una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal y el secuestro del arma con sus municiones.


En el contexto de lo actuado, se notificó al infractor, identificado como un hombre de 56 años de edad y con domicilio en Río Colorado.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
IMG-20251218-WA0009

Doce nuevos graduados en el CEAER tras jornada de tesis

Regionales18/12/2025

El CEAER celebró una nueva jornada histórica con la graduación de 12 estudiantes de distintas carreras, quienes lograron alcanzar su título tras la presentación de sus tesis finales. La actividad se desarrolló en el marco de la segunda jornada de defensas y se extendió por más de cuatro horas, cargadas de emoción, nervios y satisfacción por el objetivo cumplido.

IMG-20251218-WA0008

Secuestran jabalíes a cazadores por carecer de permisos

Regionales18/12/2025

Durante la madrugada del miercoles 17 de diciembre, alrededor de la 1:15 horas, personal de la Brigada Rural de Río Colorado realizaba recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 57, a unos 60 kilómetros del ejido urbano, cuando interceptó una camioneta que circulaba en dirección a la ciudad.

IMG-20251217-WA0007

Emotiva jornada de graduación en el CEAER

Regionales17/12/2025

El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.

IMG-20251217-WA0008

Secuestran camión y semi por presentar irregularidades

Regionales17/12/2025

Un camión y el semirremolque que llevaba, fueron secuestrados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, y quedaron a disposición de las justicias provincial y federal respectivamente, por encontrarse - ambos - en situación irregular.

Lo más visto
IMG-20251217-WA0007

Emotiva jornada de graduación en el CEAER

Regionales17/12/2025

El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.