Un camión y el semirremolque que llevaba, fueron secuestrados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, y quedaron a disposición de las justicias provincial y federal respectivamente, por encontrarse - ambos - en situación irregular.
Emotiva jornada de graduación en el CEAER
El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.
El acto académico estuvo atravesado por la emoción, los nervios propios del cierre y la satisfacción del deber cumplido. Cada defensa fue reflejo del camino recorrido, de los desafíos superados y del crecimiento personal y profesional que implica llegar a este momento.
La directora del CEAER, Valeria Zoratti, acompañó la jornada y dirigió palabras cargadas de orgullo y esperanza a los nuevos graduados: “Los invito a ser agentes de cambio, a que transformen su entorno. Tienen las herramientas y están preparados. Estamos muy orgullosos de ustedes”, expresó.
Estos seis nuevos graduados abren el camino de una extensa agenda de defensas finales, marcando el inicio de una etapa decisiva para decenas de estudiantes que están a un paso de concretar su título. El CEAER celebra no solo los logros académicos, sino también el esfuerzo colectivo, la perseverancia y el compromiso con la educación como motor de transformación social.
Los Graduados son:
David Caminos, “Propuesta para el establecimiento de un observatorio ambiental en el Valle Medio de la provincia de Río Negro” Tecnicatura Superior en Saneamiento y Control Ambiental. Kevin Bahamondes informe técnico: “Cooperativa de trabajo Cotravame” Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología. Malena Sandoval “La diabetes en el futuro” y Yessica Muñoz “Baja participación electoral en Lamarque” de la Tecnicatura en Gestión Pública. Micaela Martinez “Empresa de packaging “bio pack” y Delfina Correa Vuillermin “Eco dietética” de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de Empresas . -
La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio, expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de cierre del Centro de Diálisis del Valle Medio, un espacio fundamental para la salud y la calidad de vida de la comunidad.
Continúa la convocatoria pública de adopción para un hermano de 13 años y una hermana de 16 años
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que quieran adoptar un hermano y una hermana. Ellos quieren seguir juntos. Formar parte de una familia con una mamá y un papá. También amarían tener una mascota.
Pacientes del centro de diálisis han mostrado su preocupación por el centro de diálisis del Valle Medio que cuenta con un solo médico por lo que se han comenzado a trasladar a los pacientes al alto valle rionegrino.
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertad
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
En un trabajo conjunto entre personal de la Brigada Rural del Valle Medio e inspectores de la Dirección de Ganadería de Río Negro, se procedió al decomiso de 2.430 kilos de carne de distintas especies – vacuna, porcina y ovina – por no reunir las condiciones necesarias de salubridad e higiene para su comercialización.
En el mediodía del jueves en Rio Colorado, un auto despistó y terminó impactando contra un poste de luz.
Una camioneta, y el acoplado que acarreaba, terminaron volcados y obstruyendo gran parte de la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.
Hernández se reunió con UOCRA por recepción de currículum para el Oleoducto
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
Diego Ramello, dentro de los 5 intendentes con mejor imagen de Rio Negro
La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Un cierre de año con inclusión, aprendizajes y reconocimiento en el Centro Alen Simón
Con una jornada de recreación, encuentro y emociones compartidas, el Centro para Personas con Discapacidad Visual Alen Simón llevó adelante el cierre de un nuevo año de actividades en Choele. La propuesta reunió a quienes asisten al espacio junto a sus familias, en un clima de celebración y balance positivo por un año atravesado por el aprendizaje, la contención y el disfrute.