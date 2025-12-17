Emotiva jornada de graduación en el CEAER

El acto académico estuvo atravesado por la emoción, los nervios propios del cierre y la satisfacción del deber cumplido. Cada defensa fue reflejo del camino recorrido, de los desafíos superados y del crecimiento personal y profesional que implica llegar a este momento.



La directora del CEAER, Valeria Zoratti, acompañó la jornada y dirigió palabras cargadas de orgullo y esperanza a los nuevos graduados: “Los invito a ser agentes de cambio, a que transformen su entorno. Tienen las herramientas y están preparados. Estamos muy orgullosos de ustedes”, expresó.



Estos seis nuevos graduados abren el camino de una extensa agenda de defensas finales, marcando el inicio de una etapa decisiva para decenas de estudiantes que están a un paso de concretar su título. El CEAER celebra no solo los logros académicos, sino también el esfuerzo colectivo, la perseverancia y el compromiso con la educación como motor de transformación social.



Los Graduados son:

David Caminos, “Propuesta para el establecimiento de un observatorio ambiental en el Valle Medio de la provincia de Río Negro” Tecnicatura Superior en Saneamiento y Control Ambiental. Kevin Bahamondes informe técnico: “Cooperativa de trabajo Cotravame” Tecnicatura Superior en Maquinarias y Tecnología. Malena Sandoval “La diabetes en el futuro” y Yessica Muñoz “Baja participación electoral en Lamarque” de la Tecnicatura en Gestión Pública. Micaela Martinez “Empresa de packaging “bio pack” y Delfina Correa Vuillermin “Eco dietética” de la Tecnicatura Superior en Gestión y Administración de Empresas . -