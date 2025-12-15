Hernández se reunió con UOCRA por recepción de currículum para el Oleoducto

El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.

Regionales - Lamarque15/12/2025
En dicho encuentro se acordó la recepción de currículum, inscripciones y entrevista de personal interesado para la obra de la planta de oleoducto. 


Las mismas se realizarán únicamente en las oficinas del gremio en la localidad de Choele Choel, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 horas a partir de esta semana.


Todos los interesados deben presentarse con currículum y certificaciones. 


Se reitera que será el único lugar donde se podrán realizar las consultas y averiguaciones para tal área.

