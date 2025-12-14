Secuestran sustancias ilegales en allanamiento en Choele

El operativo tuvo lugar en la mañana del sábado en una vivienda de calle Alfonsina Storni entre el 1500 y el 1600.

El mismo estuvo a cargo de personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio, con intervención de la Fiscalía Federal de General Roca, y contó con el apoyo del grupo de tareas especiales C.O.E.R.

La diligencia, autorizada por el Juzgado Federal de General Roca, permitió el secuestro de sustancias ilegales.

Entre ellas, una sustancia blanca que, tras realizarse el narcotest orientativo de campo, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, y una sustancia vegetal con resultado positivo para Cannabis Sativa (marihuana).

Además, se incautó una balanza digital de precisión, plantas de cannabis y otros elementos de interés para la causa que se instruye por "Infracción a la ley 23737".

Según se informó, la investigación tuvo su origen en tareas iniciadas por personal de la Delegación Toxicomanías de Lamarque, requiriendo aproximadamente dos meses de trabajo investigativo y recolección de pruebas, lo que permitió avanzar con el allanamiento y la imputación de dos personas en la causa judicial.

Fuente Unidad Regional IV