Un hombre contrató un plan de ahorro para la compra de un vehículo en una concesionaria de Bahía Blanca. Las cuotas se debitaban de la tarjeta de crédito de su pareja. Tras el fallecimiento del hombre, la mujer, madre de la hija de ambos, continuó abonando el plan.
Secuestran sustancias ilegales en allanamiento en Choele
Un allanamiento realizado en Choele Choel por la policía de Río Negro, en el marco de la permanente lucha librada contra el narcotráfico, arrojó resultado positivo.Regionales - Choele Choel14/12/2025
El operativo tuvo lugar en la mañana del sábado en una vivienda de calle Alfonsina Storni entre el 1500 y el 1600.
El mismo estuvo a cargo de personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio, con intervención de la Fiscalía Federal de General Roca, y contó con el apoyo del grupo de tareas especiales C.O.E.R.
La diligencia, autorizada por el Juzgado Federal de General Roca, permitió el secuestro de sustancias ilegales.
Entre ellas, una sustancia blanca que, tras realizarse el narcotest orientativo de campo, arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, y una sustancia vegetal con resultado positivo para Cannabis Sativa (marihuana).
Además, se incautó una balanza digital de precisión, plantas de cannabis y otros elementos de interés para la causa que se instruye por "Infracción a la ley 23737".
Según se informó, la investigación tuvo su origen en tareas iniciadas por personal de la Delegación Toxicomanías de Lamarque, requiriendo aproximadamente dos meses de trabajo investigativo y recolección de pruebas, lo que permitió avanzar con el allanamiento y la imputación de dos personas en la causa judicial.
Fuente Unidad Regional IV
La Municipalidad de Choele Choel informó que recibirá facturas con fecha 2025 hasta el 23 de diciembre.
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
Última jornada de castraciones gratuitas del año en el Barrio MaldonadoRegionales - Choele Choel10/12/2025
La Municipalidad de Choele Choel informa que este sábado 13 de diciembre se realizará la última jornada del año de castraciones gratuitas para animales de compañía, destinada a los vecinos y vecinas del barrio Maldonado.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño
Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ARTRegionales - Choele Choel10/12/2025
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
El jueves, alrededor de las 14 horas, un transeúnte alertó a la Unidad Especial Vial de Pomona sobre un siniestro en la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 255.
