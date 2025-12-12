Un hombre contrató un plan de ahorro para la compra de un vehículo en una concesionaria de Bahía Blanca. Las cuotas se debitaban de la tarjeta de crédito de su pareja. Tras el fallecimiento del hombre, la mujer, madre de la hija de ambos, continuó abonando el plan.
Información para proveedores municipales
La Municipalidad de Choele Choel informó que recibirá facturas con fecha 2025 hasta el 23 de diciembre.Regionales - Choele Choel12/12/2025
La Secretaria de Hacienda y Finanzas
informa a los Proveedores que, con motivo del cierre anual, se recibirán facturas con fecha 2025 únicamente hasta el martes 23 de diciembre del presente año.
Las facturas que no se presenten hasta la fecha mencionada deberán ser emitidas con fecha 2.026.-
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
Última jornada de castraciones gratuitas del año en el Barrio MaldonadoRegionales - Choele Choel10/12/2025
La Municipalidad de Choele Choel informa que este sábado 13 de diciembre se realizará la última jornada del año de castraciones gratuitas para animales de compañía, destinada a los vecinos y vecinas del barrio Maldonado.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño
Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ARTRegionales - Choele Choel10/12/2025
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.
Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”Regionales - Choele Choel08/12/2025
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 “Alfredo Caso” llevó adelante la actividad “Bailando al mismo compás”, una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
Aguas Rionegrinas recuerda la importancia de mantener correctamente las piletas durante la temporada de verano. Una pileta mal cuidada puede desperdiciar miles de litros cada vez que se vacía y se vuelve a llenar. Si esta situación se repite en cada hogar con pileta, el impacto es enorme: millones de litros de agua potable se pierden por no aplicar las tareas básicas de cuidado y limpieza.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.