Información para proveedores municipales

La Municipalidad de Choele Choel informó que recibirá facturas con fecha 2025 hasta el 23 de diciembre.

Regionales - Choele Choel12/12/2025
Choele muni
Choele muni

La Secretaria de Hacienda y Finanzas 
informa a los Proveedores que, con motivo del cierre anual, se recibirán facturas con fecha 2025 únicamente hasta el martes 23 de diciembre del presente año. 


 
 Las facturas que no se presenten hasta la fecha mencionada deberán ser emitidas con fecha 2.026.-

