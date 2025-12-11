Asumió una nueva conducción central de UnTER

Además asumieron quienes integrarán las Juntas de Clasificación en el Consejo Provincial de Educación, la Junta de Disciplina del Sindicato y Congresales ante CTERA.

La nueva conducción provincial estará encabezada por: Laura Ortiz, Secretaria General; Mauricio Ovadilla, Secretario Adjunto; Gabriela Aguilar, Secretaria Gremial y de Organización.



El flamante Consejo Directivo Central se conforma por personas de distintos puntos de la provincia que integraron la Lista 4 DAF Multicolor (Docentes al Frente), elegidos democráticamente en las elecciones del 16 de octubre de 2025.



Con un mensaje claro dirigido a toda la docencia rionegrina, esta conducción asume el compromiso de fortalecer y profundizar la organización colectiva, la defensa de los derechos y la lucha en cada territorio, exigiendo al gobierno provincial:

• Paritaria urgente y recomposición salarial real.

• Derogación inmediata de las Auditorías Médicas Privadas.

• Condiciones dignas y seguras en todas las escuelas.



Reafirmando la convicción de que la unidad, la participación y la lucha colectiva son el camino para conquistar derechos y construir más organización en defensa de la Educación Pública.