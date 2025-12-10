Martínez asumió la presidencia de la juventud radical nacional

Su llegada al máximo cargo juvenil es el resultado de una militancia sostenida, con fuerte impronta territorial y compromiso con los valores del partido centenario.



Oriundo de Allen e integrante de una familia de productores frutícolas, Martínez se formó en una cultura del trabajo, el esfuerzo y el arraigo. Estudia abogacía y desde hace años participa activamente de la vida política, destacándose por su cercanía con la militancia y su vocación federal.



Entre sus principales referencias políticas se encuentra el ex presidente Raúl Alfonsín, eje central de su mirada sobre la democracia, la ética pública y el fortalecimiento de las instituciones.



El plenario federal en el que se formalizó su asunción se llevó a cabo el 5 de diciembre en la sede del Comité Nacional de la UCR, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, Martínez llamó a construir una unidad amplia y representativa, en la que todos los espacios de la Juventud Radical se sientan parte y tengan voz.



Hasta ahora se desempeñaba como secretario de la Juventud Radical Nacional, rol desde el cual llevó adelante un intenso trabajo territorial, recorriendo durante todo el año distintas provincias del país y fortaleciendo el vínculo entre las juventudes radicales del interior.



Martínez asume en un contexto complejo para el país y para el sistema político, pero con la convicción de aportar racionalidad, orden e institucionalidad, y con la decisión de construir, desde el diálogo y la participación, una Juventud Radical Nacional protagonista, federal y comprometida con el presente y el futuro de la Argentina.