El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño
Última jornada de castraciones gratuitas del año en el Barrio Maldonado
La Municipalidad de Choele Choel informa que este sábado 13 de diciembre se realizará la última jornada del año de castraciones gratuitas para animales de compañía, destinada a los vecinos y vecinas del barrio Maldonado.Regionales - Choele Choel10/12/2025
El Municipio lleva adelante y sostiene durante todo el año esta campaña de castraciones totalmente gratuitas, que recorre al menos una vez al mes los distintos barrios de la ciudad, garantizando un acceso equitativo al cuidado y bienestar animal.
Las personas interesadas deben inscribirse previamente al 2984 22 9902.
Se recuerda que los animales deben asistir con ayuno previo y ser trasladados con las medidas de seguridad correspondientes.
La Municipalidad destaca y agradece el acompañamiento de la comunidad y el compromiso del equipo de profesionales que hacen posible continuar fortaleciendo la salud pública y el control responsable de la población animal.
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.
Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”Regionales - Choele Choel08/12/2025
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 “Alfredo Caso” llevó adelante la actividad “Bailando al mismo compás”, una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
La segunda jornada de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia explotó de público y energía: más de 60 mil personas, según datos oficiales de la Policía de Río Negro, coparon el predio de ocho hectáreas a la vera de la Isla 92 para una celebración que superó todas las expectativas.
La segunda noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia comenzó con una gran marco de público en el predio. El escenario mayor abrió la fiesta y algunos de los artistas luego pasaron por el escenario de la globa
La primera noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia fue un éxito.
Personal de la Delegación Toxicomanías y Leyes Especiales Valle Medio de la Policía de Río Negro, con el apoyo del grupo de tareas especiales COER, realizó el pasado jueves dos allanamientos simultáneos en Choele Choel.
El complejo Municipal de Darwin, será sede de la cuarta edición del Festival de la cerveza artesanal.
