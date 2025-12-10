Última jornada de castraciones gratuitas del año en el Barrio Maldonado

El Municipio lleva adelante y sostiene durante todo el año esta campaña de castraciones totalmente gratuitas, que recorre al menos una vez al mes los distintos barrios de la ciudad, garantizando un acceso equitativo al cuidado y bienestar animal.

Las personas interesadas deben inscribirse previamente al 2984 22 9902.

Se recuerda que los animales deben asistir con ayuno previo y ser trasladados con las medidas de seguridad correspondientes.

La Municipalidad destaca y agradece el acompañamiento de la comunidad y el compromiso del equipo de profesionales que hacen posible continuar fortaleciendo la salud pública y el control responsable de la población animal.