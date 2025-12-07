Segunda noche colmada de gente en la fiesta del folklore

Natalia Pastorutti abrió el camino a una noche inolvidable, con su talento, carisma y sencillez, cautivo al público que a esa hora ya había colmado el predio. Su presencia marcó el pulso de lo que vendría: una fiesta creciente, vibrante, hecha de familias, turistas y vecinos que desde temprano habían elegido ser parte.



Pasada la medianoche, Los Palmeras irrumpieron con su arsenal de clásicos. Desde el primer acorde, el predio literalmente tembló. Hubo baile, hubo agite, hubo coreografías compartidas en cada rincón, hubo emoción y hubo ese fenómeno pocas veces visto: un público completamente entregado a la fiesta.



“Choele llegó a temblar”, decían los asistentes mientras sonaban himnos como, El Bombón Asesino, Perra, La Suavecita u Olvidala.



La postal de la noche tuvo un detalle que lo dice todo, el incansable trabajo de los carros de comida. El público se adueñó del festival y el festival respondió con un nivel artístico de gran nivel.



En medio de la celebración, el festival volvió a mostrar su costado popular: se jugó el tradicional bingo, que entregó tres millones quinientos mil pesos en premios y se realizó el sorteo de un auto cero kilómetro.



Este domingo el bingo entregara 4 millones quinientos mil pesos en premios y con el número de carton de sorteará el segundo auto cero kilómetro.



“Es lo que soñamos y lo que pudimos concretar”, dijo visiblemente emocionado el intendente Diego Ramello, rodeado de su equipo y de vecinos que no paraban de agradecer la fiesta que la ciudad se regaló.



Está noche se presentarán sobre el escenario principal de la fiesta Peumayen, VM Crew, La Formula, Los perros de Hugo, Vilma Palma y el cierre con Dale que va