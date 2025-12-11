Secuestran semi remolque

La detección de la irregularidad estuvo a cargo de personal de la planta verificadora de Choele Choel y derivó en una causa con dos personas imputadas.



La situación se dio cuando, un hombre, llegó hasta la planta verificadora de la policía de Río Negro en Valle Medio con el fin de verificar el semirremolque.



Durante el procedimiento, el personal policial interviniente constató que el grabado físico del número de chasis no coincidía con el registrado en la cédula exhibida, y tampoco con los de la base de datos DNRPA, verificándose que dicho número se corresponde con el de un semirremolque que fuera dado de baja.



Esta situación es compatible con la maniobra comúnmente denominada “vehículo mellizo”.



Ante ello, se informó de inmediato al Fiscal en turno, quien dispuso el secuestro del semirremolque, así como la imputación y notificación por "Presunto Encubrimiento" de la que deberán dar cuenta el transportista y la titular de la empresa dueña del mismo.

