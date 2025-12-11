En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.
Secuestran semi remolque
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".Regionales - Choele Choel11/12/2025
La detección de la irregularidad estuvo a cargo de personal de la planta verificadora de Choele Choel y derivó en una causa con dos personas imputadas.
La situación se dio cuando, un hombre, llegó hasta la planta verificadora de la policía de Río Negro en Valle Medio con el fin de verificar el semirremolque.
Durante el procedimiento, el personal policial interviniente constató que el grabado físico del número de chasis no coincidía con el registrado en la cédula exhibida, y tampoco con los de la base de datos DNRPA, verificándose que dicho número se corresponde con el de un semirremolque que fuera dado de baja.
Esta situación es compatible con la maniobra comúnmente denominada “vehículo mellizo”.
Ante ello, se informó de inmediato al Fiscal en turno, quien dispuso el secuestro del semirremolque, así como la imputación y notificación por "Presunto Encubrimiento" de la que deberán dar cuenta el transportista y la titular de la empresa dueña del mismo.
Fuente Unidad Regional IV
Última jornada de castraciones gratuitas del año en el Barrio MaldonadoRegionales - Choele Choel10/12/2025
La Municipalidad de Choele Choel informa que este sábado 13 de diciembre se realizará la última jornada del año de castraciones gratuitas para animales de compañía, destinada a los vecinos y vecinas del barrio Maldonado.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño
Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ARTRegionales - Choele Choel10/12/2025
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.
Orquesta y talleres de banda brillaron en “Bailando al mismo compás”Regionales - Choele Choel08/12/2025
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Escuela Especial Nº 8 “Alfredo Caso” llevó adelante la actividad “Bailando al mismo compás”, una propuesta que reunió a la comunidad para celebrar la inclusión a través de la música y el encuentro.
La segunda jornada de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia explotó de público y energía: más de 60 mil personas, según datos oficiales de la Policía de Río Negro, coparon el predio de ocho hectáreas a la vera de la Isla 92 para una celebración que superó todas las expectativas.
La segunda noche de la Fiesta nacional del folklore y la familia comenzó con una gran marco de público en el predio. El escenario mayor abrió la fiesta y algunos de los artistas luego pasaron por el escenario de la globa
El dirigente rionegrino Mateo Martínez asumió la presidencia de la Juventud Radical Nacional, marcando un hecho histórico para la Unión Cívica Radical: es la primera vez que un rionegrino conduce la organización juvenil a nivel nacional.
