A partir de este viernes las caminatas saludables del hospital se efectuarán dos veces por semana, estoy debido a la buena recepción de la comunidad
Colisión en el centro de Beltrán
En la tarde del sábado,minutos antes de las 19 de la tarde, ocurrió un siniestro vial en la intersección de avenida Avellaneda y calle 3 de Febrero de Luis Beltrán.Regionales - Luis Beltrán14/12/2025
Se trató de la colisión entre dos vehículos. Uno de ellos, un Fiat Uno que circulaba por avenida Avellaneda en sentido oeste–este al mando de un vecino de 37 años de edad que iba acompañado por otro adulto y una menor de 3 años.
El otro rodado involucrado, un Fiat 147, era conducido por una mujer de 72 años, quien circulaba por la misma avenida en sentido este–oeste e intentó girar hacia la calle 3 de Febrero, produciéndose el impacto.
Los ocupantes del primer rodado resultaron ilesos, mientras que la conductora del 147 debió recibir asistencia médica en el lugar y se aguardaban los certificados médicos para establecer el grado de afectación.
Asimismo, se constató que la mujer no contaba con la documentación del vehículo al momento del hecho y que su licencia de conducir se encontraba vencida desde hace casi dos años.
Fuente Unidad Regional IV
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que el retiro de residuos de los cestos domiciliarios de cada vivienda se efectuará únicamente cuando los mismos se encuentren correctamente embolsados.
La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza central
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.
Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.
En las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
El jueves, alrededor de las 14 horas, un transeúnte alertó a la Unidad Especial Vial de Pomona sobre un siniestro en la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 255.
Un allanamiento realizado en Choele Choel por la policía de Río Negro, en el marco de la permanente lucha librada contra el narcotráfico, arrojó resultado positivo.