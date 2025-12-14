Colisión en el centro de Beltrán

Se trató de la colisión entre dos vehículos. Uno de ellos, un Fiat Uno que circulaba por avenida Avellaneda en sentido oeste–este al mando de un vecino de 37 años de edad que iba acompañado por otro adulto y una menor de 3 años.

El otro rodado involucrado, un Fiat 147, era conducido por una mujer de 72 años, quien circulaba por la misma avenida en sentido este–oeste e intentó girar hacia la calle 3 de Febrero, produciéndose el impacto.

Los ocupantes del primer rodado resultaron ilesos, mientras que la conductora del 147 debió recibir asistencia médica en el lugar y se aguardaban los certificados médicos para establecer el grado de afectación.

Asimismo, se constató que la mujer no contaba con la documentación del vehículo al momento del hecho y que su licencia de conducir se encontraba vencida desde hace casi dos años.

Fuente Unidad Regional IV