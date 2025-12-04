“Si mi biblioteca hablara” llega a Luis Beltrán

El proyecto propone revitalizar el rol de las bibliotecas populares como espacios culturales vivos y activos implementando un espacio socio artístico en el que se interviene cada biblioteca con la intención de rescatar el relato de esa comunidad sobre la historia, anécdotas, e impresiones de personas que transitaron y habitaron ese espacio.



En este sentido, este viernes se realizará el segundo encuentro del proyecto que comenzó en noviembre en Viedma. La jornada en Luis Beltrán se llevará a cabo desde las 15 a las 19 en la Biblioteca Pablo Pizzurno ubicada en Avellaneda 350.



Durante la tarde, habrá una radio abierta que transmitirá en vivo una multiplicidad de actividades que incluye una premiación de libros donados por el FER a los cinco usuarios “más lectores” de la biblioteca durante el 2025, entrevistas a un club de lectura, adultos mayores, participantes y realizadores de talleres, bibliotecarias y miembros de la comisión directiva, entre otras actividades.



Además, se podrá disfrutar de la música del grupo “La Bartola” que ofrecerá una presentación en formato acústico y se presentará el libro Reconstruyendo la historia de Luis Beltrán de Mariela Uribarri y el Almanaque 2026 del Taller de Escritura.



Toda la programación se podrá seguir en vivo a través de la radio municipal (FM 96.5). También, la jornada será documentada en formato audiovisual para luego constituir el segundo capítulo del proyecto que se subirá a YouTube.



En esta oportunidad, la jornada es organizada en conjunto con la Biblioteca Pablo Pizzurno con la participación del Proyecto “Valijas Viajeras”, la Asociación AUNAR y alumnos de una escuela rural de la zona.