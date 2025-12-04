La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.
“Si mi biblioteca hablara” llega a Luis Beltrán
Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.Regionales - Luis Beltrán04/12/2025
El proyecto propone revitalizar el rol de las bibliotecas populares como espacios culturales vivos y activos implementando un espacio socio artístico en el que se interviene cada biblioteca con la intención de rescatar el relato de esa comunidad sobre la historia, anécdotas, e impresiones de personas que transitaron y habitaron ese espacio.
En este sentido, este viernes se realizará el segundo encuentro del proyecto que comenzó en noviembre en Viedma. La jornada en Luis Beltrán se llevará a cabo desde las 15 a las 19 en la Biblioteca Pablo Pizzurno ubicada en Avellaneda 350.
Durante la tarde, habrá una radio abierta que transmitirá en vivo una multiplicidad de actividades que incluye una premiación de libros donados por el FER a los cinco usuarios “más lectores” de la biblioteca durante el 2025, entrevistas a un club de lectura, adultos mayores, participantes y realizadores de talleres, bibliotecarias y miembros de la comisión directiva, entre otras actividades.
Además, se podrá disfrutar de la música del grupo “La Bartola” que ofrecerá una presentación en formato acústico y se presentará el libro Reconstruyendo la historia de Luis Beltrán de Mariela Uribarri y el Almanaque 2026 del Taller de Escritura.
Toda la programación se podrá seguir en vivo a través de la radio municipal (FM 96.5). También, la jornada será documentada en formato audiovisual para luego constituir el segundo capítulo del proyecto que se subirá a YouTube.
En esta oportunidad, la jornada es organizada en conjunto con la Biblioteca Pablo Pizzurno con la participación del Proyecto “Valijas Viajeras”, la Asociación AUNAR y alumnos de una escuela rural de la zona.
En las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura comparte con profundo placer, lo que fue el primer concierto coral de la ciudad.
El sábado 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
La policía de Río Negro realizó el secuestro de un arma de fuego que guardaria relación con una causa por "presunta amenaza", suceso ocurrido en la mañana del lunes en Luis Beltrán.
El temporal de lluvia, viento y granizo que afectó la zona productiva de Chimpay obligó a que empresa exportadora de cereza deba dar por concluida la temporada.
Excluyen de la tutela sindical a un trabajador estatal por una maniobra irregular en el hospital de Choele Choel
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal