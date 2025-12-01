La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura comparte con profundo placer, lo que fue el primer concierto coral de la ciudad.
Dolor por la partida de Pablo Otazú
La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.Regionales - Luis Beltrán01/12/2025
Pablo Otazú dedicó más de una década a la función pública, poniendo su arte al servicio de la comunidad:
Director de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Luis Beltrán: Un rol que ejerció en tres períodos distintos, demostrando la confianza y el reconocimiento de su pueblo.
Director de Coordinación de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro: Desde este cargo, contribuyó a diseñar políticas públicas que democratizaran el acceso al arte en todo el territorio provincial.
Gestor Cultural Clave: Su trabajo fue esencial para generar circuitos de teatro independiente y comunitario, promoviendo el teatro para la salud y la integración social.
Como actor, director, fundador del Grupo de Teatro Libres y gestor, Pablo Otazú creyó y luchó por un arte que fuera bandera. Su labor fue reconocida al ser declarado Personalidad Destacada de la Provincia de Río Negro, un honor que refleja el impacto de su compromiso social y su inmenso talento.
El sábado 29 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Infanto Juvenil de Mountain Bike, en el camping municipal de Luis Beltrán
La policía de Río Negro realizó el secuestro de un arma de fuego que guardaria relación con una causa por "presunta amenaza", suceso ocurrido en la mañana del lunes en Luis Beltrán.
Durante el fin de semana se disputó el Torneo Provincial Sub-14 de Voley, con sedes en Luis Beltrán, Choele Choel y Lamarque.
Un accidente de tránsito, ocurrido en la noche del domingo en Luis Beltrán, dejó el saldo de daños materiales y politraumatismos en dos de las ocupantes del vehículo.La hija de la conductora resultó ilesa.
Muros que unenRegionales - Luis Beltrán24/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio CEAER, abrió sus preinscripciones para un nuevo año de formación técnica gratuita y de calidad, invitando a toda la comunidad a sumarse a su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2026.
Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.