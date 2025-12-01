Dolor por la partida de Pablo Otazú

​Pablo Otazú dedicó más de una década a la función pública, poniendo su arte al servicio de la comunidad:

​Director de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Luis Beltrán: Un rol que ejerció en tres períodos distintos, demostrando la confianza y el reconocimiento de su pueblo.



​Director de Coordinación de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro: Desde este cargo, contribuyó a diseñar políticas públicas que democratizaran el acceso al arte en todo el territorio provincial.



​Gestor Cultural Clave: Su trabajo fue esencial para generar circuitos de teatro independiente y comunitario, promoviendo el teatro para la salud y la integración social.



Como actor, director, fundador del Grupo de Teatro Libres y gestor, Pablo Otazú creyó y luchó por un arte que fuera bandera. Su labor fue reconocida al ser declarado Personalidad Destacada de la Provincia de Río Negro, un honor que refleja el impacto de su compromiso social y su inmenso talento.