Realizaron jornada de aromáticas

Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.

Regionales - Luis Beltrán21/11/2025
La jornadada estuvo a cargo del Lic. Eliceo Alfaro y la Tec. Virginia Retamal, quienes socializaron  conocimientos sobre técnicas de trasplante, cosecha y proceso de secado de plantas aromáticas. 


El encuentro se llevo adelante en la aulas del CEAER Anexo Beltran localizada en la Chacra Experimental de L.B  y se trabajo la parte practica en la Parcela de aromaticas  la cual fue acondicionada a partir del trabajo realizado desde un Proyecto de Extensión del CEAER en el transcurso del corriente año, coordinado por la Tec.Virgina Retamal - espacio en el cual se realizan prácticas de producciones alternativas.


Desde INTA Valle Medio junto al Municipio de Luis Beltran y el CEAER se busca permanentemente fortalecer las capacidades de diferentes sectores de la comunidad que buscan mejorar los procesos de producción y agregado de valor en dicho tipo de cultivo.
Se pudo observar en funcionamiento un secadero que se confecciono para dicha jornada, el diseño y la construccion estuvo a cargo del Lic. Eliceo Alfaro (INTA/CEAER) .


Se agradecio especialmente al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Rio Negro-Deleg. Valle Medio y a la Asociación Cooperadora de la Chacra Experimental de Luis Beltrán por la predisposición y brindar permanentemente el espacio de la Chacra Experimental para realizar dicho tipo de actividades orientadas a la comunidad de Luis Beltrán y el Valle Medio en general

