A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Realizaron jornada de aromáticas
Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.Regionales - Luis Beltrán21/11/2025
La jornadada estuvo a cargo del Lic. Eliceo Alfaro y la Tec. Virginia Retamal, quienes socializaron conocimientos sobre técnicas de trasplante, cosecha y proceso de secado de plantas aromáticas.
El encuentro se llevo adelante en la aulas del CEAER Anexo Beltran localizada en la Chacra Experimental de L.B y se trabajo la parte practica en la Parcela de aromaticas la cual fue acondicionada a partir del trabajo realizado desde un Proyecto de Extensión del CEAER en el transcurso del corriente año, coordinado por la Tec.Virgina Retamal - espacio en el cual se realizan prácticas de producciones alternativas.
Desde INTA Valle Medio junto al Municipio de Luis Beltran y el CEAER se busca permanentemente fortalecer las capacidades de diferentes sectores de la comunidad que buscan mejorar los procesos de producción y agregado de valor en dicho tipo de cultivo.
Se pudo observar en funcionamiento un secadero que se confecciono para dicha jornada, el diseño y la construccion estuvo a cargo del Lic. Eliceo Alfaro (INTA/CEAER) .
Se agradecio especialmente al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Rio Negro-Deleg. Valle Medio y a la Asociación Cooperadora de la Chacra Experimental de Luis Beltrán por la predisposición y brindar permanentemente el espacio de la Chacra Experimental para realizar dicho tipo de actividades orientadas a la comunidad de Luis Beltrán y el Valle Medio en general
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gasRegionales - Luis Beltrán20/11/2025
El miércoles por la mañana el intendente municipal Robin del Rio dio la bienvenida a los/as participantes de las capacitaciones Mantenimiento Mecánico y Ayudante de Recorredor de Producción, importantes cursos que llegan a la localidad a partir de las acciones conjuntas entre Secretaría de Trabajo de la Provincia, Municipio y Fundación Potenciar.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura invita a compartir una tarde llena de arte, música y danza en la Muestra Anual de los Talleres Culturales Municipales.
Convocan a concurso de precios y ofertas N 18/2025 por la pileta municipal.
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Articulación público-privado Karu- Agencia Extensión Rural INTA Valle Medio para la Innovacion productiva.Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
El dia miercoles se realizó en la Agencia INTA Valle Medio un Charla técnica con la Empresa Familiar - Karu, presentando productos con nanotecnologías para mejorar suelos productivos.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.