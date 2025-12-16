Beltranenses en la selección rionegrina de voley de playa

Te puede interesar

Colisión en el centro de Beltrán Regionales - Luis Beltrán 14/12/2025 En la tarde del sábado,minutos antes de las 19 de la tarde, ocurrió un siniestro vial en la intersección de avenida Avellaneda y calle 3 de Febrero de Luis Beltrán.

Caminatas saludables en Beltrán Regionales - Luis Beltrán 12/12/2025 A partir de este viernes las caminatas saludables del hospital se efectuarán dos veces por semana, estoy debido a la buena recepción de la comunidad

Solicitan que los residuos se embolsen correctamente Regionales - Luis Beltrán 11/12/2025 La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que el retiro de residuos de los cestos domiciliarios de cada vivienda se efectuará únicamente cuando los mismos se encuentren correctamente embolsados.

Peña bailable en la plaza de Beltrán Regionales - Luis Beltrán 09/12/2025 La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza central

Clases de natación en Beltrán Regionales - Luis Beltrán 09/12/2025 La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.

Convocatoria para formar parte del coro municipal Regionales - Luis Beltrán 05/12/2025 La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.

“Si mi biblioteca hablara” llega a Luis Beltrán Regionales - Luis Beltrán 04/12/2025 Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.