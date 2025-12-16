Beltranenses en la selección rionegrina de voley de playa

La Secretaría de Vóley Playa de la Fe.Ri.Vo reunió a sus duplas en la ciudad de Luis Beltrán, en el predio de arena del Club Social y Deportivo Luis Beltrán, para dar inicio a la travesía rumbo al Argentino de Vóley Playa, que se disputará del 16 al 18 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata.

Regionales - Luis Beltrán16/12/2025
La delegación rionegrina que representará a la provincia en esta edición está conformada por las siguientes duplas:


Sub 14 Femenino


Delfina López Corona (L. Beltrán)


Lupita Aramendi Llorente (L. Beltrán)


Sub 14 Masculino


Bautista Gentile (L. Beltrán)


Santino Gentile (L. Beltrán)


Sub 16 Femenino


Martina López Ciavatta (L. Beltrán)


Camila Castro (Viedma)


Sub 16 Masculino


Nahuel Cornejo (Viedma)


Donatto Serafini (Gral. Roca)


Entrenadores


Natanael Magallanes (Viedma)


Julio Aramendi ( L. Beltrán)


La delegación viajo el lunes 15, para iniciar la competencia este martes.


 Cabe destacar que el Argentino de Vóley Playa reúne a los mejores equipos federados del país, convirtiéndose en una de las competencias más importantes del calendario nacional.

