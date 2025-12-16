En la tarde del sábado,minutos antes de las 19 de la tarde, ocurrió un siniestro vial en la intersección de avenida Avellaneda y calle 3 de Febrero de Luis Beltrán.
Beltranenses en la selección rionegrina de voley de playa
La Secretaría de Vóley Playa de la Fe.Ri.Vo reunió a sus duplas en la ciudad de Luis Beltrán, en el predio de arena del Club Social y Deportivo Luis Beltrán, para dar inicio a la travesía rumbo al Argentino de Vóley Playa, que se disputará del 16 al 18 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata.Regionales - Luis Beltrán16/12/2025
La delegación rionegrina que representará a la provincia en esta edición está conformada por las siguientes duplas:
Sub 14 Femenino
Delfina López Corona (L. Beltrán)
Lupita Aramendi Llorente (L. Beltrán)
Sub 14 Masculino
Bautista Gentile (L. Beltrán)
Santino Gentile (L. Beltrán)
Sub 16 Femenino
Martina López Ciavatta (L. Beltrán)
Camila Castro (Viedma)
Sub 16 Masculino
Nahuel Cornejo (Viedma)
Donatto Serafini (Gral. Roca)
Entrenadores
Natanael Magallanes (Viedma)
Julio Aramendi ( L. Beltrán)
La delegación viajo el lunes 15, para iniciar la competencia este martes.
Cabe destacar que el Argentino de Vóley Playa reúne a los mejores equipos federados del país, convirtiéndose en una de las competencias más importantes del calendario nacional.
A partir de este viernes las caminatas saludables del hospital se efectuarán dos veces por semana, estoy debido a la buena recepción de la comunidad
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que el retiro de residuos de los cestos domiciliarios de cada vivienda se efectuará únicamente cuando los mismos se encuentren correctamente embolsados.
La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza central
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.
Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.
Hernández se reunió con UOCRA por recepción de currículum para el OleoductoRegionales - Lamarque15/12/2025
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
Un Ford Ka y un Renault Fluence protagonizaron un siniestro vial en la esquina de 9 de Julio y Alsina en Choel Choel.
Pacientes del centro de diálisis han mostrado su preocupación por el centro de diálisis del Valle Medio que cuenta con un solo médico por lo que se han comenzado a trasladar a los pacientes al alto valle rionegrino.