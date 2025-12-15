A plena luz del día y con un arma, así fue el asalto sufrido por una comerciante en la localidad de Choele Choel el día viernes.
Colisión en Alsina y 9 de julio de Choele
Un Ford Ka y un Renault Fluence protagonizaron un siniestro vial en la esquina de 9 de Julio y Alsina en Choel Choel.Regionales - Choele Choel15/12/2025
La colisión ocurrió pasadas las 6 de la tarde del domingo y fue una vecina del lugar quien alertó a la policía de lo ocurrido.
Personal de la comisaría octava arribó al lugar y constató que uno de los involucrados fue un Ford Ka en el que se desplazaba una mujer de 47 años de edad.
El segundo vehículo fue un Renault Fluence al mando de un hombre de 27.
De acuerdo a lo que pudo observar, el Ford Ka tenía las huellas del impacto en la parte frontal, en tanto que el Renault presentaba daños en el lateral derecho y tambien en el frente, ya que luego de ser colisionado se desplazó hacia la vereda y terminó contra un poste de alumbrado.
La peor parte la llevó el conductor de éste último, ya que resultó con un corte en la boca y fue trasladado al hospital local para hacer otros estudios.
En tanto que la mujer resultó ilesa y no quiso ser asistida.
Fuente Unidad Regional IV
Un allanamiento realizado en Choele Choel por la policía de Río Negro, en el marco de la permanente lucha librada contra el narcotráfico, arrojó resultado positivo.
Un hombre contrató un plan de ahorro para la compra de un vehículo en una concesionaria de Bahía Blanca. Las cuotas se debitaban de la tarjeta de crédito de su pareja. Tras el fallecimiento del hombre, la mujer, madre de la hija de ambos, continuó abonando el plan.
La Municipalidad de Choele Choel informó que recibirá facturas con fecha 2025 hasta el 23 de diciembre.
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
Última jornada de castraciones gratuitas del año en el Barrio MaldonadoRegionales - Choele Choel10/12/2025
La Municipalidad de Choele Choel informa que este sábado 13 de diciembre se realizará la última jornada del año de castraciones gratuitas para animales de compañía, destinada a los vecinos y vecinas del barrio Maldonado.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
En la tarde del sábado,minutos antes de las 19 de la tarde, ocurrió un siniestro vial en la intersección de avenida Avellaneda y calle 3 de Febrero de Luis Beltrán.
