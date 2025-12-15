Colisión en Alsina y 9 de julio de Choele

La colisión ocurrió pasadas las 6 de la tarde del domingo y fue una vecina del lugar quien alertó a la policía de lo ocurrido.



Personal de la comisaría octava arribó al lugar y constató que uno de los involucrados fue un Ford Ka en el que se desplazaba una mujer de 47 años de edad.



El segundo vehículo fue un Renault Fluence al mando de un hombre de 27.



De acuerdo a lo que pudo observar, el Ford Ka tenía las huellas del impacto en la parte frontal, en tanto que el Renault presentaba daños en el lateral derecho y tambien en el frente, ya que luego de ser colisionado se desplazó hacia la vereda y terminó contra un poste de alumbrado.



La peor parte la llevó el conductor de éste último, ya que resultó con un corte en la boca y fue trasladado al hospital local para hacer otros estudios.



En tanto que la mujer resultó ilesa y no quiso ser asistida.

Fuente Unidad Regional IV