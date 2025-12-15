Un Ford Ka y un Renault Fluence protagonizaron un siniestro vial en la esquina de 9 de Julio y Alsina en Choel Choel.
Robo a un comercio de Choele
A plena luz del día y con un arma, así fue el asalto sufrido por una comerciante en la localidad de Choele Choel el día viernes.Regionales - Choele Choel15/12/2025
El hecho quedo reflejado en las cámaras de seguridad del comercio, donde se puede ver como dos personas ingresan en el comercio, mientras la persona se apresta a atender a uno de ellos, la otra persona da la vuelta por detrás del mostrador y la amenaza para llevarse el dinero mientras le pide el teléfono celular en repetidas ocasiones para luego hacerla encerrarse en el baño.
En las cámaras se puede ver a los delincuentes e incluso se toma perfectamente el audio de uno de ellos que con insistencia, mientras toma el dinero de la caja registradora, le solicita el teléfono, en tanto la otra persona quien al principio del vídeo parecía ser un cliente comprando cigarrillos, aprovecha la situación para tomar botellas de alcohol mientras hace de campana encubriendo a su cómplice.
Las cámaras reflejan además el horario del hecho, 18:40 aproximadamente, y la velocidad con la que todo sucede por que alcanza un minuto quince, para que los delincuentes cometan el ilícito y se retiren del lugar con el dinero, botellas de fernet, cervezas y el teléfono celular de la persona que estaba atendiendo el lugar.
El día domingo, se supo que las personas involucradas en el hecho ya habían sido identificadas y según manifestó la propia comerciante la policía ya las habría detenido y puesto a disposición de la justicia.
Un allanamiento realizado en Choele Choel por la policía de Río Negro, en el marco de la permanente lucha librada contra el narcotráfico, arrojó resultado positivo.
Un hombre contrató un plan de ahorro para la compra de un vehículo en una concesionaria de Bahía Blanca. Las cuotas se debitaban de la tarjeta de crédito de su pareja. Tras el fallecimiento del hombre, la mujer, madre de la hija de ambos, continuó abonando el plan.
La Municipalidad de Choele Choel informó que recibirá facturas con fecha 2025 hasta el 23 de diciembre.
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
Última jornada de castraciones gratuitas del año en el Barrio MaldonadoRegionales - Choele Choel10/12/2025
La Municipalidad de Choele Choel informa que este sábado 13 de diciembre se realizará la última jornada del año de castraciones gratuitas para animales de compañía, destinada a los vecinos y vecinas del barrio Maldonado.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
En la tarde del sábado,minutos antes de las 19 de la tarde, ocurrió un siniestro vial en la intersección de avenida Avellaneda y calle 3 de Febrero de Luis Beltrán.
Un allanamiento realizado en Choele Choel por la policía de Río Negro, en el marco de la permanente lucha librada contra el narcotráfico, arrojó resultado positivo.