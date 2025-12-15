Robo a un comercio de Choele

A plena luz del día y con un arma, así fue el asalto sufrido por una comerciante en la localidad de Choele Choel el día viernes.

Regionales - Choele Choel15/12/2025
El hecho quedo reflejado en las cámaras de seguridad del comercio, donde se puede ver como dos personas ingresan en el comercio, mientras la persona se apresta a atender a uno de ellos, la otra persona da la vuelta por detrás del mostrador y la amenaza para llevarse el dinero mientras le pide el teléfono celular en repetidas ocasiones para luego hacerla encerrarse en el baño.  

En las cámaras se puede ver a los delincuentes e incluso se toma perfectamente el audio de uno de ellos que con insistencia, mientras toma el dinero de la caja registradora, le solicita el teléfono, en tanto la otra persona quien al principio del vídeo parecía ser un cliente comprando cigarrillos, aprovecha la situación para tomar botellas de alcohol mientras hace de campana encubriendo a su cómplice.  

Las cámaras reflejan además el horario del hecho, 18:40 aproximadamente, y la velocidad con la que todo sucede por que alcanza un minuto quince, para que los delincuentes cometan el ilícito y se retiren del lugar con el dinero, botellas de fernet, cervezas y el teléfono celular de la persona que estaba atendiendo el lugar.  

El día domingo, se supo que las personas involucradas en el hecho ya habían sido identificadas y según manifestó la propia comerciante la policía ya las habría detenido y puesto a disposición de la justicia.  

