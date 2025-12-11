Solicitan que los residuos se embolsen correctamente

Debido a las altas temperaturas y la rápida descomposición de los residuos, resulta indispensable extremar los cuidados en la disposición de la basura para evitar olores, focos de contaminación y la presencia de animales.



Disposiciones:



-Los residuos deberán estar embolsados para su retiro.



-Queda prohibido dejar botellas y vidrios sueltos o rotos en los cestos.



-No se permitirá embolsar botellas ni vidrios rotos, dado que pueden romper la bolsa y provocar accidentes.



-El vidrio roto deberá colocarse en una caja de cartón o envuelto en papel resistente, sin puntas ni filos expuestos.



La colaboración de cada vecino es esencial para mantener la higiene, la seguridad y el respeto hacia quienes trabajan diariamente en el servicio de recolección.