Solicitan que los residuos se embolsen correctamente

La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que el retiro de residuos de los cestos domiciliarios de cada vivienda se efectuará únicamente cuando los mismos se encuentren correctamente embolsados.

Regionales - Luis Beltrán11/12/2025
IMG-20251211-WA0004

Debido a las altas temperaturas y la rápida descomposición de los residuos, resulta indispensable extremar los cuidados en la disposición de la basura para evitar olores, focos de contaminación y la presencia de animales.


Disposiciones:


-Los residuos deberán estar embolsados para su retiro.


-Queda prohibido dejar botellas y vidrios sueltos o rotos en los cestos.


-No se permitirá embolsar botellas ni vidrios rotos, dado que pueden romper la bolsa y provocar accidentes.


-El vidrio roto deberá colocarse en una caja de cartón o envuelto en papel resistente, sin puntas ni filos expuestos.


La colaboración de cada vecino es esencial para mantener la higiene, la seguridad y el respeto hacia quienes trabajan diariamente en el servicio de recolección.

Te puede interesar
IMG-20251017-WA0010

Fallo ordenó dividir los bienes en partes iguales

Regionales - Luis Beltrán02/12/2025

Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.

Lo más visto