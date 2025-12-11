La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza central
Solicitan que los residuos se embolsen correctamente
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que el retiro de residuos de los cestos domiciliarios de cada vivienda se efectuará únicamente cuando los mismos se encuentren correctamente embolsados.Regionales - Luis Beltrán11/12/2025
Debido a las altas temperaturas y la rápida descomposición de los residuos, resulta indispensable extremar los cuidados en la disposición de la basura para evitar olores, focos de contaminación y la presencia de animales.
Disposiciones:
-Los residuos deberán estar embolsados para su retiro.
-Queda prohibido dejar botellas y vidrios sueltos o rotos en los cestos.
-No se permitirá embolsar botellas ni vidrios rotos, dado que pueden romper la bolsa y provocar accidentes.
-El vidrio roto deberá colocarse en una caja de cartón o envuelto en papel resistente, sin puntas ni filos expuestos.
La colaboración de cada vecino es esencial para mantener la higiene, la seguridad y el respeto hacia quienes trabajan diariamente en el servicio de recolección.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.
Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.
En las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.
Convivieron durante más de siete años. Formalizaron la unión convivencial en el Registro Civil y accedieron a un terreno municipal. Luego resultaron adjudicatarios de un crédito ProCreAr y, con el esfuerzo de ambos, comenzaron la construcción de la casa. Por razones de practicidad en ese momento, el terreno fue inscripto a nombre del hombre.
El dirigente rionegrino Mateo Martínez asumió la presidencia de la Juventud Radical Nacional, marcando un hecho histórico para la Unión Cívica Radical: es la primera vez que un rionegrino conduce la organización juvenil a nivel nacional.
Sufrió una lesión durante la recolección de residuos, condenan a la ARTRegionales - Choele Choel10/12/2025
Un trabajador municipal sufrió un accidente mientras cumplía sus tareas habituales de recolección de residuos. Cuando corría detrás del camión recolector, pisó mal sobre un cordón. La torcedura le provocó un fuerte dolor. Su rodilla se dobló y no pudo continuar con el trabajo. Finalmente, debió someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha.
El próximo 13 de diciembre, el Grupo de Mujeres Vinculadas de la Cámara de Comercio Valle Medio, invita a disfrutar de una jornada única llena de espíritu navideño