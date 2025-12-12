La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la comunidad que el retiro de residuos de los cestos domiciliarios de cada vivienda se efectuará únicamente cuando los mismos se encuentren correctamente embolsados.
Caminatas saludables en Beltrán
A partir de este viernes las caminatas saludables del hospital se efectuarán dos veces por semana, estoy debido a la buena recepción de la comunidadRegionales - Luis Beltrán12/12/2025
De esta forma se estarán ofreciendo más oportunidades para moverse y disfrutar al aire libre.
Las caminatas serán los días miércoles y viernes partiendo a las 7:30 horas desde Dolce Vitta en el comienzo de la vereda que lleva al paseo de la democracia.
Para asegurar una caminata cómoda y segura, por favor, tratar de asistir con gorra o visera, para protección solar y una botella de agua para mantenerse hidratado.
La agrupación Tir Pentre celebra su aniversario con una gran peña bailable y acompañada de agrupaciones de baile y música en vivo. La actividad será el sábado 13 de diciembre en la plaza central
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes informo que este 15 de diciembre comienza una nueva temporada de Clases de Natación.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura informa a la comunidad que se encuentra abierta la convocatoria para formar parte del Coro Estable Ekkos del Rio.
Este viernes 5 de diciembre el proyecto “Si mi biblioteca hablara” de la Secretaría de Cultura de la provincia llega a la Biblioteca Popular Pablo Pizzurno de Luis Beltrán para desarrollar su segundo encuentro.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes invita a todos los niños y niñas a partir de 5 años a sumarse a la Colonia de Verano 2026.
En las instalaciones de Desarrollo Humano, se llevó a cabo el acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad, por parte del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Rio Negro.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre en la localidad.
Aguas Rionegrinas recuerda la importancia de mantener correctamente las piletas durante la temporada de verano. Una pileta mal cuidada puede desperdiciar miles de litros cada vez que se vacía y se vuelve a llenar. Si esta situación se repite en cada hogar con pileta, el impacto es enorme: millones de litros de agua potable se pierden por no aplicar las tareas básicas de cuidado y limpieza.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.