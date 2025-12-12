Caminatas saludables en Beltrán

A partir de este viernes las caminatas saludables del hospital se efectuarán dos veces por semana, estoy debido a la buena recepción de la comunidad

Regionales - Luis Beltrán12/12/2025
De esta forma se estarán ofreciendo más oportunidades para moverse y disfrutar al aire libre.


Las caminatas serán los días miércoles y viernes partiendo a las 7:30 horas desde Dolce Vitta en el comienzo de la vereda que lleva al paseo de la democracia. 


Para asegurar una caminata cómoda y segura, por favor, tratar de asistir con gorra o visera,  para protección solar y una botella de agua para mantenerse hidratado.  

