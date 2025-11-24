En el marco del convenio macro de intercambio cultural entre el Municipio de Luis Beltrán e instituciones internacionales (ISCAPI) nuestra localidad se ha convertido en punto estratégico para la puesta en marcha de uno de las etapas de “The World Gates” (Muros que Unen).



Estamos hablando de una obra de arte en cerámica de grandes dimensiones que busca representar la conexión global y la diversidad cultural. Fue concebida como una creación colaborativa entre artistas de los cinco continentes.



Estuvieron allí presentes los/as protagonistas Prof. de Artes Visuales Samanta Dunel, junto a la Artista Visual Flor Pumar, el Artista Plástico Nicolás Pérez y, por África, el Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto).



Cabe destacar que el proyecto fue declarado de interés cultural en los municipios de Carlos Tejedor, Provincia de Buenos Aires, en Luis Beltrán, Río negro (2023) y Declarado de interés Cultural, Artístico y Educativo por la Legislatura de la Provincial en Río Negro.