A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
Muros que unen
La Municipalidad de Luis Beltrán en la Casa de la Cultura realizó la presentación del proyecto “Muros que Unen” junto a sus protagonistas y la participación internacional del artista egipcio Dr Akmal Abdelrahman.Regionales - Luis Beltrán24/11/2025
En el marco del convenio macro de intercambio cultural entre el Municipio de Luis Beltrán e instituciones internacionales (ISCAPI) nuestra localidad se ha convertido en punto estratégico para la puesta en marcha de uno de las etapas de “The World Gates” (Muros que Unen).
Estamos hablando de una obra de arte en cerámica de grandes dimensiones que busca representar la conexión global y la diversidad cultural. Fue concebida como una creación colaborativa entre artistas de los cinco continentes.
Estuvieron allí presentes los/as protagonistas Prof. de Artes Visuales Samanta Dunel, junto a la Artista Visual Flor Pumar, el Artista Plástico Nicolás Pérez y, por África, el Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto).
Cabe destacar que el proyecto fue declarado de interés cultural en los municipios de Carlos Tejedor, Provincia de Buenos Aires, en Luis Beltrán, Río negro (2023) y Declarado de interés Cultural, Artístico y Educativo por la Legislatura de la Provincial en Río Negro.
Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gasRegionales - Luis Beltrán20/11/2025
El miércoles por la mañana el intendente municipal Robin del Rio dio la bienvenida a los/as participantes de las capacitaciones Mantenimiento Mecánico y Ayudante de Recorredor de Producción, importantes cursos que llegan a la localidad a partir de las acciones conjuntas entre Secretaría de Trabajo de la Provincia, Municipio y Fundación Potenciar.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura invita a compartir una tarde llena de arte, música y danza en la Muestra Anual de los Talleres Culturales Municipales.
Convocan a concurso de precios y ofertas N 18/2025 por la pileta municipal.
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Una familia de Neuquén, que iba en dirección a la costa atlántica, volcó en la ruta nacional 250, a la altura del kilómetro 220, a unos 45 kilómetros al sur de la localidad de Pomona.
Con la llegada de los primeros días de calor en Choele, la tradicional Feria Municipal de Productores, Emprendedores y Artesanos modificará su horario.