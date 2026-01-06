El domingo 26 el ajedrez regional se traslada al Centro Cultural del Barrio Jardín en Luis Beltrán para la segunda fecha del Gran Prix.
Descuento por pago anual de tasas municipales
La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que se encuentra vigente un sistema de descuentos destinado a beneficiar a los contribuyentes que opten por el pago anual de tasas municipales.Regionales - Luis Beltrán06/01/2026
Además contarán con descuentos quienes abonen en término durante el primer vencimiento de cada período.
En este marco, aquellos contribuyentes que no registren deuda y decidan abonar la totalidad de sus obligaciones fiscales correspondientes al año 2026, podrán acceder a un descuento del 25%, válido hasta el 31 de marzo.
Esta medida tiene como objetivo reconocer y acompañar el cumplimiento responsable de los vecinos, promoviendo una gestión ordenada y el fortalecimiento de los servicios municipales.
Te puede interesar
El día sábado se realizó el sorteo anticipado del bingo cooperativo y solidario de la cooperativa de agua y otros servicios públicos de Luis Beltrán, en conjunto con Aunar y la cooperadora del hospital Fernando Rocha.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura convoca a audiciones para integrar el Coro Estable Municipal “Ekkos del Río”.
En el marco de articulacion interinstitucional en el territorio, entre el CET29, Municipio de Luis Beltran e INTA Valle Medio, se realizará el taller de aromáticas
Los días 11 y 12 de Abril, el sábado a las 21 horas y el domingo a las 19.30 horas, en el Teatro El galpón se presentará la obra Desbarrancadas, una adaptación de Las de Barranco de Gregorio Laferrere.
Abrazo del apellido materno: una adolescente elige su propia historiaRegionales - Luis Beltrán08/04/2026
La chica tiene casi doce años y una historia que el tiempo no pudo sanar. Su padre se alejó de su vida cuando ella tenía solo tres meses.
Del 2 al 5 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el Selectivo y Campeonato Nacional de Maratón de canotaje, competencia que además otorga plazas para el Mundial 2026.
El 11 y 12 de abril se realizará la primera edición del Festival Gastronómico y Cultural “SazonArte” en la Plaza 9 de Julio, con artistas confirmados y una amplia propuesta para toda la familia.
Lo más visto
Desde el mediodía de este lunes en el marco de los ejercicios Keken llega a Darwin una flota de vehículos del ejército
Un accidente de tránsito con daños materiales se registró en horas de la noche del domingo en la localidad de Lamarque, sin que se reportaran personas lesionadas.
Un siniestro vial se registró en la mañana de este lunes, a las 08:33 horas, sobre Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 965 aproximadamente.