Descuento por pago anual de tasas municipales

Muni Beltrán

Además contarán con descuentos quienes abonen en término durante el primer vencimiento de cada período.



En este marco, aquellos contribuyentes que no registren deuda y decidan abonar la totalidad de sus obligaciones fiscales correspondientes al año 2026, podrán acceder a un descuento del 25%, válido hasta el 31 de marzo.



Esta medida tiene como objetivo reconocer y acompañar el cumplimiento responsable de los vecinos, promoviendo una gestión ordenada y el fortalecimiento de los servicios municipales.