Descuento por pago anual de tasas municipales

La Municipalidad de Luis Beltrán informa a la comunidad que se encuentra vigente un sistema de descuentos destinado a beneficiar a los contribuyentes que opten por el pago anual de tasas municipales.
Regionales - Luis Beltrán06/01/2026
Muni Beltrán
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Además contarán con descuentos quienes abonen en término durante el primer vencimiento de cada período.


En este marco, aquellos contribuyentes que no registren deuda y decidan abonar la totalidad de sus obligaciones fiscales correspondientes al año 2026, podrán acceder a un descuento del 25%, válido hasta el 31 de marzo.


Esta medida tiene como objetivo reconocer y acompañar el cumplimiento responsable de los vecinos, promoviendo una gestión ordenada y el fortalecimiento de los servicios municipales.

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