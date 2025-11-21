Venta de terrenos en la Municipalidad de Beltrán

A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de  terrenos individualizados en nuestra localidad.

Regionales - Luis Beltrán21/11/2025
Muni Beltrán
Muni Beltrán

Se trata de 16 terrenos cuya base está fijada en 10 millones de pesos y luego de efectuado el pago inicial el resto podrá abonarse bajo sistemas de cuotas


Para consultar bases y condiciones como así también, adquirir el pliego correspondiente pueden encontrar los documentos de manera libre y gratuita en las paginas oficiales de la municipalidad y del concejo deliberante de Luis Beltrán.


Municipalidad de Luis Beltran www.luisbeltran.gob.ar  
Concejo Deliberante  www.concejodeliberantelb.gob.ar

