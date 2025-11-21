Se llevo adelante la Jornada sobre socializacion sobre Produccion de aromaticas e intercambio del plantine, organizada articuladamente por el Municipio de Luis Beltran, el CEAER y la AER INTA Valle Medio.
Venta de terrenos en la Municipalidad de Beltrán
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.Regionales - Luis Beltrán21/11/2025
Se trata de 16 terrenos cuya base está fijada en 10 millones de pesos y luego de efectuado el pago inicial el resto podrá abonarse bajo sistemas de cuotas
Para consultar bases y condiciones como así también, adquirir el pliego correspondiente pueden encontrar los documentos de manera libre y gratuita en las paginas oficiales de la municipalidad y del concejo deliberante de Luis Beltrán.
Municipalidad de Luis Beltran www.luisbeltran.gob.ar
Concejo Deliberante www.concejodeliberantelb.gob.ar
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
Iniciaron capacitaciones relacionadas a la industria del petróleo y el gasRegionales - Luis Beltrán20/11/2025
El miércoles por la mañana el intendente municipal Robin del Rio dio la bienvenida a los/as participantes de las capacitaciones Mantenimiento Mecánico y Ayudante de Recorredor de Producción, importantes cursos que llegan a la localidad a partir de las acciones conjuntas entre Secretaría de Trabajo de la Provincia, Municipio y Fundación Potenciar.
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Cultura invita a compartir una tarde llena de arte, música y danza en la Muestra Anual de los Talleres Culturales Municipales.
Convocan a concurso de precios y ofertas N 18/2025 por la pileta municipal.
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Articulación público-privado Karu- Agencia Extensión Rural INTA Valle Medio para la Innovacion productiva.Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
El dia miercoles se realizó en la Agencia INTA Valle Medio un Charla técnica con la Empresa Familiar - Karu, presentando productos con nanotecnologías para mejorar suelos productivos.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.