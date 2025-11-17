Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.
Articulación público-privado Karu- Agencia Extensión Rural INTA Valle Medio para la Innovacion productiva.
El dia miercoles se realizó en la Agencia INTA Valle Medio un Charla técnica con la Empresa Familiar - Karu, presentando productos con nanotecnologías para mejorar suelos productivos.Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
Se mostraron una amplia gama de fertilizantes- Kioshi Stone -orientados a diferentes producciones-cultivos - cuyas finalidades van desde arrancador de cultivos, corrección de suelos, vivificante de semillas y en materia de nutrición.
Fertilizantes sustentables con una innovadora aplicación de nanotecnología en minerales.
Los mismos están destinados tanto a pasturas, frutales, cultivos hortícolas, cebada, maíz ente otros.
A lo largo de la charla los participantes recibieron información de dicho tipo de tecnología que comienza a tener mayor presencia en el mercado.
La empresa Karu que comercializa dicho producto cuenta con sucursales en Alto Valle – Cipolletti y en Valle Inferior – Viedma. En Valle Medio habilitara una alternativa virtual para quienes estén interesados en adquirir a futuro dicho tipo de tecnología.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Se realizó el lanzamiento de la sexta y última fecha del Rally del Valle Medio que tendrá como epicentro la localidad de Luis Beltrán
Invitamos a la comunidad a participar de una nueva propuesta en el marco del cierre de los talleres realizados durante el año junto a la Municipalidad de Luis Beltrán y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Valle Medio, que se realizará el miércoles 19 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
La provincia invierte $100 millones en obras de pavimento en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán13/11/2025
En la previa del aniversario de Luis Beltrán, el Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el Intendente Robin del Río y confirmó un aporte provincial de $100 millones para ejecutar obras de pavimentación que mejorarán la infraestructura y la circulación en la ciudad.
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.
El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.
La Municipalidad de Luis Beltrán en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.
Motociclista resultó con lesiones graves como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en horas de la tarde del viernes en Río Colorado.
Una vez más, la intersección de Ruta 22 y 251, en cercanías de Río Colorado, volvió a ser escenario de un siniestro vial.
Un auto volcó en la mañana de éste domingo a la altura del kilómetro 276 de la ruta nacional 250.