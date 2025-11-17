Articulación público-privado Karu- Agencia Extensión Rural INTA Valle Medio para la Innovacion productiva.

Se mostraron una amplia gama de fertilizantes- Kioshi Stone -orientados a diferentes producciones-cultivos - cuyas finalidades van desde arrancador de cultivos, corrección de suelos, vivificante de semillas y en materia de nutrición.



Fertilizantes sustentables con una innovadora aplicación de nanotecnología en minerales.



Los mismos están destinados tanto a pasturas, frutales, cultivos hortícolas, cebada, maíz ente otros.



A lo largo de la charla los participantes recibieron información de dicho tipo de tecnología que comienza a tener mayor presencia en el mercado.



La empresa Karu que comercializa dicho producto cuenta con sucursales en Alto Valle – Cipolletti y en Valle Inferior – Viedma. En Valle Medio habilitara una alternativa virtual para quienes estén interesados en adquirir a futuro dicho tipo de tecnología.