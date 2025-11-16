Daños materiales en un vuelco en la ruta 250

El incidente vial ocurrió pasadas las 10,30 horas y el motivo por el cual el auto despistó, y luego entro en vuelco, fue atribuido a la rotura de un extremo de dirección.

En el lugar trabajó personal del Destacamento Vial Pomona, tras interiorizarse de lo ocurrido por un llamado telefónico recibido en la unidad policial de esa misma localidad.

Al llegar al lugar, la comisión policial pudo constatar la veracidad del aviso, tratándose de un despiste seguido de vuelco de un único vehículo involucrado, marca Renault 9, color bordo.

El rodado era conducido por un ciudadano de 41 años domiciliado en Choele Choel, quien circulaba desde General Roca con destino a Lamarque.

Según manifestó, al llegar al punto mencionado sufrió un desperfecto en la rueda delantera del lado del conductor —ruptura del extremo de dirección— lo que provocó la pérdida de control, derivando en el despiste y posterior vuelco.

El conductor no presentó lesiones y no requirió asistencia médica.

Fuente Unidad Regional IV