Se avanza a una horticultura más eficiente y productiva

La propuesta busca acompañar a los productores en la incorporación de tecnologías de riego por goteo o aspersión, que permiten ahorrar más del 50% de agua y alcanzar niveles de eficiencia del 90 al 95%. Además, mejora los rendimientos y la calidad de cultivos como la cebolla, reduce el desarrollo de enfermedades y promueve un manejo más responsable de los recursos naturales.



En esta nueva etapa, se trabajará junto a las Cámaras en la definición de la modalidad de entrega de los equipos, la selección de los primeros beneficiarios y la capacitación de los técnicos que acompañarán la instalación y el seguimiento en cada zona. El objetivo es garantizar un uso eficiente de los módulos y que su impacto se traduzca en resultados concretos en el campo.



En los últimos años, la Provincia viene promoviendo una horticultura equilibrada y responsable, con mejoras en la gestión del agua de riego, un uso más eficiente de los recursos y la incorporación de prácticas que reduzcan la dependencia de agroquímicos, consolidando un modelo productivo innovador, competitivo y sostenible.



“La implementación del riego por goteo es fundamental, no solo porque nos permite avanzar hacia la diversificación productiva que la provincia necesita, sino porque es la herramienta clave para la sostenibilidad, al lograr ahorros de más del 50% en el uso de nuestro recurso hídrico”, explicó Lucio Reinoso, Secretario de Agricultura de la provincia.



Estas acciones, impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a través de la Secretaría de Agricultura, forman parte de una línea de trabajo orientada a fortalecer la sustentabilidad de los sistemas productivos y acompañar el crecimiento de las y los productores rionegrinos.