Se avanza a una horticultura más eficiente y productiva

En Río Colorado, la Comisión Hortícola dio un nuevo paso hacia una horticultura más eficiente, productiva y sostenible. En este marco, la Secretaría de Agricultura Provincial, junto a las Cámaras de Avellaneda, Valle Inferior y Río Colorado, avanzó en la implementación de módulos de riego tecnificado de una hectárea, financiados a través del Fondo Hortícola.

Regionales07/11/2025
IMG-20251106-WA0147

La propuesta busca acompañar a los productores en la incorporación de tecnologías de riego por goteo o aspersión, que permiten ahorrar más del 50% de agua y alcanzar niveles de eficiencia del 90 al 95%. Además, mejora los rendimientos y la calidad de cultivos como la cebolla, reduce el desarrollo de enfermedades y promueve un manejo más responsable de los recursos naturales.


En esta nueva etapa, se trabajará junto a las Cámaras en la definición de la modalidad de entrega de los equipos, la selección de los primeros beneficiarios y la capacitación de los técnicos que acompañarán la instalación y el seguimiento en cada zona. El objetivo es garantizar un uso eficiente de los módulos y que su impacto se traduzca en resultados concretos en el campo.


En los últimos años, la Provincia viene promoviendo una horticultura equilibrada y responsable, con mejoras en la gestión del agua de riego, un uso más eficiente de los recursos y la incorporación de prácticas que reduzcan la dependencia de agroquímicos, consolidando un modelo productivo innovador, competitivo y sostenible.


“La implementación del riego por goteo es fundamental, no solo porque nos permite avanzar hacia la diversificación productiva que la provincia necesita, sino porque es la herramienta clave para la sostenibilidad, al lograr ahorros de más del 50% en el uso de nuestro recurso hídrico”, explicó Lucio Reinoso, Secretario de Agricultura de la provincia.


Estas acciones, impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a través de la Secretaría de Agricultura, forman parte de una línea de trabajo orientada a fortalecer la sustentabilidad de los sistemas productivos y acompañar el crecimiento de las y los productores rionegrinos.

Te puede interesar
IMG-20251105-WA0077

El Valle Medio potencia su liderazgo forrajero

Regionales06/11/2025

Mediante un nuevo estándar en la producción de alfalfa, más de 60 productores y técnicos participaron de dos intensas jornadas sobre alfalfa bajo riego que consolidaron al Valle Medio como un polo de innovación agropecuaria en la Norpatagonia. Los encuentros abordaron estrategias para producir forrajes de calidad, incorporar tecnologías sustentables y fortalecer las cadenas de valor locales, en una articulación ejemplar entre el sector público y privado.

IMG-20251105-WA0013

Dos condenas por material de abuso sexual infantil

Regionales05/11/2025

Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.

IMG-20251105-WA0021

Weretilneck y Jara repasaron obras y nuevos proyectos para Pomona

Regionales05/11/2025

El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente de Pomona, Miguel Jara, con quien repasó la marcha de las obras en ejecución y los proyectos que se impulsarán durante el próximo año. El encuentro reafirmó la política de trabajo conjunto y el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial a las comunidades del Valle Medio.

IMG-20251029-WA0052

Homicidio de Marisa Coliman: prisión perpetua para el autor

Regionales30/10/2025

El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.

IMG-20251028-WA0093

Abuso agravado: solicitan 11 años para un hombre declarado responsable penal

Regionales29/10/2025

El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la querella solicitaron al Tribunal Colegiado interviniente la pena de 11 años de prisión efectiva, costas del proceso y en la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), para el padre de la víctima denunciante.

Lo más visto
IMG-20251105-WA0013

Dos condenas por material de abuso sexual infantil

Regionales05/11/2025

Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.