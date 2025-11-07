Durante el último fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Viedma el Torneo Provincial Sub-18, donde los equipos de la Escuela Municipal de Vóley de Luis Beltrán tuvieron una destacada participación.
Se avanza a una horticultura más eficiente y productiva
En Río Colorado, la Comisión Hortícola dio un nuevo paso hacia una horticultura más eficiente, productiva y sostenible. En este marco, la Secretaría de Agricultura Provincial, junto a las Cámaras de Avellaneda, Valle Inferior y Río Colorado, avanzó en la implementación de módulos de riego tecnificado de una hectárea, financiados a través del Fondo Hortícola.Regionales07/11/2025
La propuesta busca acompañar a los productores en la incorporación de tecnologías de riego por goteo o aspersión, que permiten ahorrar más del 50% de agua y alcanzar niveles de eficiencia del 90 al 95%. Además, mejora los rendimientos y la calidad de cultivos como la cebolla, reduce el desarrollo de enfermedades y promueve un manejo más responsable de los recursos naturales.
En esta nueva etapa, se trabajará junto a las Cámaras en la definición de la modalidad de entrega de los equipos, la selección de los primeros beneficiarios y la capacitación de los técnicos que acompañarán la instalación y el seguimiento en cada zona. El objetivo es garantizar un uso eficiente de los módulos y que su impacto se traduzca en resultados concretos en el campo.
En los últimos años, la Provincia viene promoviendo una horticultura equilibrada y responsable, con mejoras en la gestión del agua de riego, un uso más eficiente de los recursos y la incorporación de prácticas que reduzcan la dependencia de agroquímicos, consolidando un modelo productivo innovador, competitivo y sostenible.
“La implementación del riego por goteo es fundamental, no solo porque nos permite avanzar hacia la diversificación productiva que la provincia necesita, sino porque es la herramienta clave para la sostenibilidad, al lograr ahorros de más del 50% en el uso de nuestro recurso hídrico”, explicó Lucio Reinoso, Secretario de Agricultura de la provincia.
Estas acciones, impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo a través de la Secretaría de Agricultura, forman parte de una línea de trabajo orientada a fortalecer la sustentabilidad de los sistemas productivos y acompañar el crecimiento de las y los productores rionegrinos.
Mediante un nuevo estándar en la producción de alfalfa, más de 60 productores y técnicos participaron de dos intensas jornadas sobre alfalfa bajo riego que consolidaron al Valle Medio como un polo de innovación agropecuaria en la Norpatagonia. Los encuentros abordaron estrategias para producir forrajes de calidad, incorporar tecnologías sustentables y fortalecer las cadenas de valor locales, en una articulación ejemplar entre el sector público y privado.
Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.
El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente de Pomona, Miguel Jara, con quien repasó la marcha de las obras en ejecución y los proyectos que se impulsarán durante el próximo año. El encuentro reafirmó la política de trabajo conjunto y el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial a las comunidades del Valle Medio.
Se realizo en la localidad de Darwin una actividad a campo denominada “ Escuela de Pastores”
Entre los días 21/10/2025 y el 28/10/2025, programada por el Área Sociales. Espacios Rurales – se realizaron diferentes actividades con el fin de conocer de un modo mas integral la región, sus actores y diferentes actividades productivas propias de la ruralidad.
El autor del homicidio de Marisa Coliman, ocurrido en Luís Beltran, fue condenado a la pena de prisión perpetua. El juez de juicio Alejandro Pellizzon leyó la sentencia, que es derivada del veredicto de culpabilidad que emitió el jurado popular en septiembre pasado.
El equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel junto a la querella solicitaron al Tribunal Colegiado interviniente la pena de 11 años de prisión efectiva, costas del proceso y en la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (ReProCoInS), para el padre de la víctima denunciante.
En un sueño vieron que aquello que producían para consumir en el hogar podía ser la ayuda que les hacía falta para costear los gastos de estudios de la hija mayor y así iniciaron la producción de yogurt artesanal en Luis Beltrán.
Minutos después de las 11 de la mañana de éste jueves, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial Pomona tomó conocimiento de un siniestro ocurrido sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 285 aproximadamente.