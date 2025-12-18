Secuestran jabalíes a cazadores por carecer de permisos

Al realizar el control, se constató que el vehículo transportaba en la caja dos piezas de chancho jabalí, de aproximadamente 50 kilos cada una.



El conductor no contaba con la documentación habilitante para la caza ni el transporte del animal.



Ante esta situación, se procedió al traslado del rodado y su ocupante a la unidad policial.



Una vez allí, se labró el acta de infracción correspondiente en el marco de la Ley Provincial de Fauna Silvestre y las piezas de jabalí fueron secuestradas y posteriormente incineradas.

Fuente Unidad Regional IV