Secuestran camión y semi por presentar irregularidades

Un camión y el semirremolque que llevaba, fueron secuestrados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, y quedaron a disposición de las justicias provincial y federal respectivamente, por encontrarse - ambos - en situación irregular.

Regionales17/12/2025
IMG-20251217-WA0008

Fue durante un control de rutina en ruta practicado por los efectivos policiales en la tarde del lunes. 


En ese contexto, detienen la marcha del camión que circulaba desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires. 


Tras la correcta identificación del conductor, el personal a cargo hace una inspección de visu al tractor de carretera Volvo y detecta, a simple vista, que las chapas patentes se encontraban recortadas y que se había colocado y remachado (soldado), sobre otras chapas, la que finalmente quedaba exhibida y que no se correspondían con las de la documentación. 


De allí que se requiriera un informe a personal de verificación de automotor de la propia policía provincial y también se hiciera la consulta al sistema DNRPA no surgiendo novedades. 


Pero no sería la única situación, ya que cuando se hace el control sobre la cédula de identificación del semirremolque, surge que el código QR estampado en la misma presentaba signos de adulteración. 


Por ésta última situación intervino la Fiscalía Federal de General Roca, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales por al Artículo 296 del C.P.N, que establece responsabilidad sobre quien porte documentación adulterada o falsa. 


En tanto, por la situación del camión y las patentes modificadas, la intervención estuvo a cargo de la fiscalía de Río Colorado y se dispuso el secuestro del mismo y de la documentación, y el inicio de una causa por el delito de “Encubrimiento” con imputación al conductor del rodado, siendo éste un hombre de 25 años de edad con domicilio en la ciudad de Daireaux (provincia de Buenos Aires).

Fuente Unidad Regional IV 

