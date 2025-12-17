Secuestran camión y semi por presentar irregularidades

El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.
Un camión y el semirremolque que llevaba, fueron secuestrados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, y quedaron a disposición de las justicias provincial y federal respectivamente, por encontrarse - ambos - en situación irregular.Regionales17/12/2025
Fue durante un control de rutina en ruta practicado por los efectivos policiales en la tarde del lunes.
En ese contexto, detienen la marcha del camión que circulaba desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires.
Tras la correcta identificación del conductor, el personal a cargo hace una inspección de visu al tractor de carretera Volvo y detecta, a simple vista, que las chapas patentes se encontraban recortadas y que se había colocado y remachado (soldado), sobre otras chapas, la que finalmente quedaba exhibida y que no se correspondían con las de la documentación.
De allí que se requiriera un informe a personal de verificación de automotor de la propia policía provincial y también se hiciera la consulta al sistema DNRPA no surgiendo novedades.
Pero no sería la única situación, ya que cuando se hace el control sobre la cédula de identificación del semirremolque, surge que el código QR estampado en la misma presentaba signos de adulteración.
Por ésta última situación intervino la Fiscalía Federal de General Roca, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales por al Artículo 296 del C.P.N, que establece responsabilidad sobre quien porte documentación adulterada o falsa.
En tanto, por la situación del camión y las patentes modificadas, la intervención estuvo a cargo de la fiscalía de Río Colorado y se dispuso el secuestro del mismo y de la documentación, y el inicio de una causa por el delito de “Encubrimiento” con imputación al conductor del rodado, siendo éste un hombre de 25 años de edad con domicilio en la ciudad de Daireaux (provincia de Buenos Aires).
Fuente Unidad Regional IV
La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio, expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de cierre del Centro de Diálisis del Valle Medio, un espacio fundamental para la salud y la calidad de vida de la comunidad.
Continúa la convocatoria pública de adopción para un hermano de 13 años y una hermana de 16 añosRegionales16/12/2025
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que quieran adoptar un hermano y una hermana. Ellos quieren seguir juntos. Formar parte de una familia con una mamá y un papá. También amarían tener una mascota.
Pacientes del centro de diálisis han mostrado su preocupación por el centro de diálisis del Valle Medio que cuenta con un solo médico por lo que se han comenzado a trasladar a los pacientes al alto valle rionegrino.
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
En un trabajo conjunto entre personal de la Brigada Rural del Valle Medio e inspectores de la Dirección de Ganadería de Río Negro, se procedió al decomiso de 2.430 kilos de carne de distintas especies – vacuna, porcina y ovina – por no reunir las condiciones necesarias de salubridad e higiene para su comercialización.
En el mediodía del jueves en Rio Colorado, un auto despistó y terminó impactando contra un poste de luz.
Una camioneta, y el acoplado que acarreaba, terminaron volcados y obstruyendo gran parte de la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.
Hernández se reunió con UOCRA por recepción de currículum para el OleoductoRegionales - Lamarque15/12/2025
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
Diego Ramello, dentro de los 5 intendentes con mejor imagen de Rio NegroRegionales - Choele Choel16/12/2025
La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Un cierre de año con inclusión, aprendizajes y reconocimiento en el Centro Alen SimónRegionales - Choele Choel16/12/2025
Con una jornada de recreación, encuentro y emociones compartidas, el Centro para Personas con Discapacidad Visual Alen Simón llevó adelante el cierre de un nuevo año de actividades en Choele. La propuesta reunió a quienes asisten al espacio junto a sus familias, en un clima de celebración y balance positivo por un año atravesado por el aprendizaje, la contención y el disfrute.