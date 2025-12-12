Despisto e impacto contra un poste de luz

En el mediodía del jueves en Rio Colorado, un auto despistó y terminó impactando contra un poste de luz.

Regionales12/12/2025
IMG-20251212-WA0006

El incidente ocurrió en el sector de acceso a la ciudad,y fue protagonizado por un joven de 21 años, con domicilio en la localidad de La Adela,  quien conducía un Chevrolet Astra.


Lo ocurrido trajo aparejado inconvenientes al suministro eléctrico del sector, ya que la colisión provocó la caida del tendido eléctrico y demandó la intervención de la empresa prestadora del servicio.


El incidente ocurrió minutos antes de las 2 de la tarde.


El único ocupante del rodado no requirió asistencia médica.


En un primer momento circuló la versión de que habría intervenido otro rodado pero luego fue descartada esta hipótesis.

Fuente Unidad Regional IV 

Te puede interesar
IMG-20251205-WA0008

Instituciones del Valle Medio reciben asesoramiento jurídico gratuito

Regionales05/12/2025

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración Jurídica del CEAER, junto a sus docentes, llevan adelante un programa de asesoramiento jurídico gratuito destinado a instituciones del Valle Medio. La iniciativa se desarrolla en el marco del área de Extensión y está coordinada por el profesor Juan Pedro Bernardi, quien destacó “la gran disposición de los estudiantes y el acompañamiento de las instituciones que se han sumado”.

IMG-20251204-WA0007

IPPV entregó escrituras en Valle Medio

Regionales04/12/2025

El IPPV le entregó la escritura de su vivienda a 16 familias de Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay, Coronel Belisle y Choele Choel, en el marco del plan de regularización que lleva adelante desde que comenzó la actual gestión.

IMG-20251202-WA0019

Mujeres obreras recibieron certificados en el marco del proyecto VMOS

Regionales03/12/2025

Más de veinte mujeres recibieron sus certificados del Curso de Empoderamiento Administrativo para Mujeres Obreras en Roles de Apuntadoras, una capacitación desarrollada por la Secretaría de Trabajo de Río Negro y la UOCRA, realizado en el campamento del proyecto VMOS cercano a Lamarque, denominado PK-190.

Lo más visto
IMG-20251211-WA0005

Cuidado de piletas: un compromiso para ahorrar agua entre todos

11/12/2025

Aguas Rionegrinas recuerda la importancia de mantener correctamente las piletas durante la temporada de verano. Una pileta mal cuidada puede desperdiciar miles de litros cada vez que se vacía y se vuelve a llenar. Si esta situación se repite en cada hogar con pileta, el impacto es enorme: millones de litros de agua potable se pierden por no aplicar las tareas básicas de cuidado y limpieza.

IMG-20251211-WA0006

Secuestran semi remolque

Regionales - Choele Choel11/12/2025

La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".