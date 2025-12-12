Despisto e impacto contra un poste de luz

El incidente ocurrió en el sector de acceso a la ciudad,y fue protagonizado por un joven de 21 años, con domicilio en la localidad de La Adela, quien conducía un Chevrolet Astra.



Lo ocurrido trajo aparejado inconvenientes al suministro eléctrico del sector, ya que la colisión provocó la caida del tendido eléctrico y demandó la intervención de la empresa prestadora del servicio.



El incidente ocurrió minutos antes de las 2 de la tarde.



El único ocupante del rodado no requirió asistencia médica.



En un primer momento circuló la versión de que habría intervenido otro rodado pero luego fue descartada esta hipótesis.

Fuente Unidad Regional IV