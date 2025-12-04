Migone completo los 58 km de la maratón acuática Santa Fe- Coronda

La competencia se realizó el sábado 29 de noviembre de 2025, como antesala de la 48° edición oficial prevista para febrero de 2026.



La jornada inició a las 08:00 desde el parador de Piedras Blancas en la costanera Este y finalizó en el balneario municipal de Coronda, con una extensión total de 58 kilómetros. Participaron 70 nadadores, entre ellos 22 solistas y 12 relevos.



El nadador de Choele Choel empleo un tiempo de 8 horas, treinta minutos para completar la prueba.



Migone contó con el acompañamiento de Agustín Fernández como asistente guia.