Migone completo los 58 km de la maratón acuática Santa Fe- Coronda

La Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, contó con la participación del nadador de aguas abiertas de Choele Choel, Leonardo Migone, quién finalizó el octavo lugar de la general

Regionales04/12/2025
La competencia se realizó el sábado 29 de noviembre de 2025, como antesala de la 48° edición oficial prevista para febrero de 2026.


La jornada inició a las 08:00 desde el parador de Piedras Blancas en la costanera Este y finalizó en el balneario municipal de Coronda, con una extensión total de 58 kilómetros. Participaron 70 nadadores, entre ellos 22 solistas y 12 relevos. 


El nadador de Choele Choel empleo un tiempo de 8 horas, treinta minutos para completar la prueba. 


Migone contó con el acompañamiento de Agustín Fernández como asistente guia.  

