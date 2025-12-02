Beltrán brilló en el torneo provincial sub 16

En la mañana del lunes, en la audiencia de cesura, las partes solicitaron la pena para el único funcionario policial declarado responsable penal del delito de vejaciones en el legajo denominado Solano II.
La Escuela Municipal de Voley de Luis Beltrán participó del Torneo Provincial Sub-16 disputado en la ciudad de Cipolletti, siendo éste el último certamen federativo del año y marcando el cierre de la temporada 2025.Regionales02/12/2025
En la Final de Copa de Oro, las Mujeres de la Escuela Municipal de Luis Beltrán ganaron un partidazo por 3-2 ante Bariloche Voley Club. Por su parte, los Varones cayeron 1-3 frente a Italia Unida, cerrando igualmente una destacada participación.
En la rama femenina, el equipo beltranense tuvo destacadas actuaciones: Isabella Castello fue elegida Mejor Armadora, Amparo Sánchez recibió la distinción a Mejor Líbero y Martina López fue reconocida como 1er Mejor Punta.
En varones también hubo grandes rendimientos: Ulises Alessi obtuvo el premio a 2do Mejor Central, mientras que José Fuentes se llevó el reconocimiento a Mejor Líbero.
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.
El Valle Medio vivió su cierre anual del programa Capacitarte con una jornada que reunió a vecinos y vecinas de distintas localidades para compartir los trabajos realizados durante el año y entregar certificados a quienes participaron de los 27 talleres de oficio y 20 sociorecreativos que se dictaron en la región.
Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio CEAER, abrió sus preinscripciones para un nuevo año de formación técnica gratuita y de calidad, invitando a toda la comunidad a sumarse a su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2026.
ENDEVAM acompaña a productoresRegionales27/11/2025
El Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio refuerza su acompañamiento a los productores mediante un plan integral de logística y asistencia.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro acompañará y fiscalizará esta nueva edición de la Campaña de Recepción Itinerante de Envases Vacíos de Fitosanitarios, organizada por Campo Limpio, que tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 12 de diciembre en distintas localidades de la provincia.
Venta de Kilómetros solidariosRegionales25/11/2025
En el marco de los 33 años de la declaración del día internacional de las personas con discapacidad, el para-atleta Mauricio Orozco impulsa la venta de kilómetros solidarios, con el fin de recaudar fondos para adquirir sillas de ruedas activas que ayudaran a mejorar la calidad de vida de jóvenes vallemedienses.
La Municipalidad de Chimpay en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajaron en diferentes sectores de la localidad para mejorar el escurrimiento del agua ante las intensas precipitaciones que afectaron calles y propiedades de vecinos.
La comunidad de Luis Beltrán, el Valle Medio rionegrino y el ámbito de la cultura despiden con profundo dolor a Pablo Otazú.