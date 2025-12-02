Beltrán brilló en el torneo provincial sub 16

La Escuela Municipal de Voley de Luis Beltrán participó del Torneo Provincial Sub-16 disputado en la ciudad de Cipolletti, siendo éste el último certamen federativo del año y marcando el cierre de la temporada 2025.

Regionales02/12/2025
IMG-20251201-WA0093

En la Final de Copa de Oro, las Mujeres de la Escuela Municipal de Luis Beltrán ganaron un partidazo por 3-2 ante Bariloche Voley Club. Por su parte, los Varones cayeron 1-3 frente a Italia Unida, cerrando igualmente una destacada participación.


En la rama femenina, el equipo beltranense tuvo destacadas actuaciones: Isabella Castello fue elegida Mejor Armadora, Amparo Sánchez recibió la distinción a Mejor Líbero y Martina López fue reconocida como 1er Mejor Punta.


En varones también hubo grandes rendimientos: Ulises Alessi obtuvo el premio a 2do Mejor Central, mientras que José Fuentes se llevó el reconocimiento a Mejor Líbero.

