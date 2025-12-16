Continúa la convocatoria pública de adopción para un hermano de 13 años y una hermana de 16 años

El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que quieran adoptar un hermano y una hermana. Ellos quieren seguir juntos. Formar parte de una familia con una mamá y un papá. También amarían tener una mascota.

Son muy unidos y han demostrando interés mutuo en las necesidades del otro.


Ella cursa tercer año del secundario y participa en actividades recreativas. Le gusta  escuchar Emilia Mernes y Lauty Gram. También tomar mates con sus amigas y amigos.


Él necesita de apoyo para el aprendizaje sobre todo en la lectoescritura. Le gusta mirar videos de tutoriales relacionados con mecánica y elaboración de dispositivos automovilísticos.


Buscamos familia en el país, pareja con o sin hijos que cuenten con apertura y flexibilidad, para acompañar el crecimiento individual de estos hermanos en contexto de afecto y contención. La familia deberá acompañar la asistencia escolar primaria y secundaria, a actividades recreativas, así como también sostener el apoyo psicopedagógico al cual asiste uno de ellos. Todas las Familias que se sientan en condiciones de ahijar de manera adecuada a sus necesidades pueden inscribirse a través del formulario digital


Quienes tengan interés deben llenar el formulario de inscripción en: en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvd-QQVoawZvNWrDCgu0q9Ms0or82gdpJ6VVCkSQ1X1fQSBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Para mayor información pueden comunicarse con 2946-412592 whatsapp del Equipo Técnico en el horario de 7:30 a 13:30 horas en días hábiles y/o por correo electrónico a [email protected]


Enlaces útiles sobre la adopción:
https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/guia
https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/adopcion/index.html
https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/adopcion/index.php

