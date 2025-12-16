La Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio, expresa su profunda preocupación ante la posibilidad de cierre del Centro de Diálisis del Valle Medio, un espacio fundamental para la salud y la calidad de vida de la comunidad.
Continúa la convocatoria pública de adopción para un hermano de 13 años y una hermana de 16 años
El Juzgado de Familia de Luis Beltrán, a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, convoca a familias que quieran adoptar un hermano y una hermana. Ellos quieren seguir juntos. Formar parte de una familia con una mamá y un papá. También amarían tener una mascota.Regionales16/12/2025
Son muy unidos y han demostrando interés mutuo en las necesidades del otro.
Ella cursa tercer año del secundario y participa en actividades recreativas. Le gusta escuchar Emilia Mernes y Lauty Gram. También tomar mates con sus amigas y amigos.
Él necesita de apoyo para el aprendizaje sobre todo en la lectoescritura. Le gusta mirar videos de tutoriales relacionados con mecánica y elaboración de dispositivos automovilísticos.
Buscamos familia en el país, pareja con o sin hijos que cuenten con apertura y flexibilidad, para acompañar el crecimiento individual de estos hermanos en contexto de afecto y contención. La familia deberá acompañar la asistencia escolar primaria y secundaria, a actividades recreativas, así como también sostener el apoyo psicopedagógico al cual asiste uno de ellos. Todas las Familias que se sientan en condiciones de ahijar de manera adecuada a sus necesidades pueden inscribirse a través del formulario digital
Quienes tengan interés deben llenar el formulario de inscripción en: en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvd-QQVoawZvNWrDCgu0q9Ms0or82gdpJ6VVCkSQ1X1fQSBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Para mayor información pueden comunicarse con 2946-412592 whatsapp del Equipo Técnico en el horario de 7:30 a 13:30 horas en días hábiles y/o por correo electrónico a [email protected]
Enlaces útiles sobre la adopción:
https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/guia
https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/adopcion/index.html
https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/adopcion/index.php
Detenidos en el marco de una causa que investiga abuso y privación de la libertadRegionales12/12/2025
En la jornada del jueves se desarrollaron cuatro procedimientos en Valle Medio en el marco de una investigación por abuso, privación de la libertad y coacción. Las víctimas serían dos jóvenes una de ellas menor de edad.
En un trabajo conjunto entre personal de la Brigada Rural del Valle Medio e inspectores de la Dirección de Ganadería de Río Negro, se procedió al decomiso de 2.430 kilos de carne de distintas especies – vacuna, porcina y ovina – por no reunir las condiciones necesarias de salubridad e higiene para su comercialización.
En el mediodía del jueves en Rio Colorado, un auto despistó y terminó impactando contra un poste de luz.
Una camioneta, y el acoplado que acarreaba, terminaron volcados y obstruyendo gran parte de la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.
Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Administración Jurídica del CEAER, junto a sus docentes, llevan adelante un programa de asesoramiento jurídico gratuito destinado a instituciones del Valle Medio. La iniciativa se desarrolla en el marco del área de Extensión y está coordinada por el profesor Juan Pedro Bernardi, quien destacó “la gran disposición de los estudiantes y el acompañamiento de las instituciones que se han sumado”.
Mauricio Orozco unió a las comunidades del Valle Medio en busca de crear conciencia colectiva y reunir fondos para la compra de sillas de ruedas.
Hernández se reunió con UOCRA por recepción de currículum para el OleoductoRegionales - Lamarque15/12/2025
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
Un Ford Ka y un Renault Fluence protagonizaron un siniestro vial en la esquina de 9 de Julio y Alsina en Choel Choel.
