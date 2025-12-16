Continúa la convocatoria pública de adopción para un hermano de 13 años y una hermana de 16 años

Son muy unidos y han demostrando interés mutuo en las necesidades del otro.



Ella cursa tercer año del secundario y participa en actividades recreativas. Le gusta escuchar Emilia Mernes y Lauty Gram. También tomar mates con sus amigas y amigos.



Él necesita de apoyo para el aprendizaje sobre todo en la lectoescritura. Le gusta mirar videos de tutoriales relacionados con mecánica y elaboración de dispositivos automovilísticos.



Buscamos familia en el país, pareja con o sin hijos que cuenten con apertura y flexibilidad, para acompañar el crecimiento individual de estos hermanos en contexto de afecto y contención. La familia deberá acompañar la asistencia escolar primaria y secundaria, a actividades recreativas, así como también sostener el apoyo psicopedagógico al cual asiste uno de ellos. Todas las Familias que se sientan en condiciones de ahijar de manera adecuada a sus necesidades pueden inscribirse a través del formulario digital



Quienes tengan interés deben llenar el formulario de inscripción en: en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvd-QQVoawZvNWrDCgu0q9Ms0or82gdpJ6VVCkSQ1X1fQSBA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0



Para mayor información pueden comunicarse con 2946-412592 whatsapp del Equipo Técnico en el horario de 7:30 a 13:30 horas en días hábiles y/o por correo electrónico a [email protected]



Enlaces útiles sobre la adopción:

https://www.argentina.gob.ar/justicia/adopcion/guia

https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/adopcion/index.html

https://www.jusrionegro.gov.ar/web/acceso-a-justicia/adopcion/index.php