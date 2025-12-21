Dupla beltranense campeona argentina de voley playa

Bautista Gentile y Santino Gentile se quedaron con la medalla dorada consagrandose campeones nacionales en una gran final, venciendo por 2-1 a la Federación Bonaerense.



Delfina López Corona y Lupita Aramendi Llorente cerraron su participación ganandole a Santa Fé y Chaco para quedarse con el 5° puesto.

Mientras que la dupla de Martina Lopez Ciavatta y Camila Castro cerraron su participación consiguiendo el 6° puesto al vencer a Córdoba.



La delegación estuvo a cargo de los entrenadores Natanael Magallanes y Julio Aramendi.