Dupla beltranense campeona argentina de voley playa

Del 15 al 18 de diciembre se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Voley Playa en la ciudad de Mar del Plata, donde la Selección de Río Negro se coronó campeón con gran aporte beltranense.

Regionales21/12/2025
IMG-20251221-WA0037

Bautista Gentile y Santino Gentile se quedaron con la medalla  dorada consagrandose campeones nacionales en una gran final, venciendo por 2-1 a la Federación Bonaerense. 


Delfina López Corona y Lupita Aramendi Llorente   cerraron su participación ganandole a Santa Fé y Chaco para quedarse con el 5° puesto.
Mientras que la dupla de Martina Lopez Ciavatta y Camila Castro cerraron su participación consiguiendo el 6° puesto al vencer a Córdoba. 


La delegación estuvo a cargo de los entrenadores Natanael Magallanes y Julio Aramendi. 

Te puede interesar
IMG-20251221-WA0034

Más de treinta nuevos egresados del CEAER

Regionales21/12/2025

El día miércoles se cerró una de las instancias más significativas del calendario académico del CEAER: concluyó la maratónica presentación de Tesis Finales, con los trabajos de 15 egresados que se suman a un total de más de treinta nuevos técnicos formados por la institución para la región y el mundo.

IMG-20251218-WA0009

Doce nuevos graduados en el CEAER tras jornada de tesis

Regionales18/12/2025

El CEAER celebró una nueva jornada histórica con la graduación de 12 estudiantes de distintas carreras, quienes lograron alcanzar su título tras la presentación de sus tesis finales. La actividad se desarrolló en el marco de la segunda jornada de defensas y se extendió por más de cuatro horas, cargadas de emoción, nervios y satisfacción por el objetivo cumplido.

IMG-20251218-WA0008

Secuestran jabalíes a cazadores por carecer de permisos

Regionales18/12/2025

Durante la madrugada del miercoles 17 de diciembre, alrededor de la 1:15 horas, personal de la Brigada Rural de Río Colorado realizaba recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 57, a unos 60 kilómetros del ejido urbano, cuando interceptó una camioneta que circulaba en dirección a la ciudad.

IMG-20251217-WA0007

Emotiva jornada de graduación en el CEAER

Regionales17/12/2025

El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.

IMG-20251217-WA0008

Secuestran camión y semi por presentar irregularidades

Regionales17/12/2025

Un camión y el semirremolque que llevaba, fueron secuestrados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, y quedaron a disposición de las justicias provincial y federal respectivamente, por encontrarse - ambos - en situación irregular.

Lo más visto