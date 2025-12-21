El día miércoles se cerró una de las instancias más significativas del calendario académico del CEAER: concluyó la maratónica presentación de Tesis Finales, con los trabajos de 15 egresados que se suman a un total de más de treinta nuevos técnicos formados por la institución para la región y el mundo.
Dupla beltranense campeona argentina de voley playa
Del 15 al 18 de diciembre se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Voley Playa en la ciudad de Mar del Plata, donde la Selección de Río Negro se coronó campeón con gran aporte beltranense.Regionales21/12/2025
Bautista Gentile y Santino Gentile se quedaron con la medalla dorada consagrandose campeones nacionales en una gran final, venciendo por 2-1 a la Federación Bonaerense.
Delfina López Corona y Lupita Aramendi Llorente cerraron su participación ganandole a Santa Fé y Chaco para quedarse con el 5° puesto.
Mientras que la dupla de Martina Lopez Ciavatta y Camila Castro cerraron su participación consiguiendo el 6° puesto al vencer a Córdoba.
La delegación estuvo a cargo de los entrenadores Natanael Magallanes y Julio Aramendi.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales CEAER pone en marcha una nueva propuesta académica estratégica para el desarrollo regional y provincial: la Tecnicatura Superior en Logística y Transporte.
Homicidio de Marisa Coliman: la defensa pública argumentó frente al Tribunal de ImpugnaciónRegionales19/12/2025
En los Tribunales roquenses la defensa penal pública que asiste al hombre declarado culpable por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán, presentó sus agravios respecto al agravante.
Personal del Destacamento de Seguridad Vial Pichi Mahuida de la policía de Río Negro secuestró, en la tarde del martes, un arma de fuego que era transportada sin tener, su portador, la documentación correspondiente.
El CEAER celebró una nueva jornada histórica con la graduación de 12 estudiantes de distintas carreras, quienes lograron alcanzar su título tras la presentación de sus tesis finales. La actividad se desarrolló en el marco de la segunda jornada de defensas y se extendió por más de cuatro horas, cargadas de emoción, nervios y satisfacción por el objetivo cumplido.
Durante la madrugada del miercoles 17 de diciembre, alrededor de la 1:15 horas, personal de la Brigada Rural de Río Colorado realizaba recorridas preventivas sobre la Ruta Provincial 57, a unos 60 kilómetros del ejido urbano, cuando interceptó una camioneta que circulaba en dirección a la ciudad.
El CEAER vivió una jornada profundamente emotiva con la exposición y defensa de tesis finales de estudiantes que culminaron una etapa clave de su formación académica. Con compromiso, esfuerzo y muchas horas de estudio, seis estudiantes lograron alcanzar la graduación, convirtiéndose en los primeros egresados de una intensa y maratónica instancia de presentaciones que involucra a un total de 33 trabajos finales.
Un camión y el semirremolque que llevaba, fueron secuestrados por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro en Río Colorado, y quedaron a disposición de las justicias provincial y federal respectivamente, por encontrarse - ambos - en situación irregular.
ART deberá reparar el daño sufrido por una portera de escuela primariaRegionales - Choele Choel22/12/2025
Como todas las mañanas, la mujer ingresó al colegio para realizar sus tareas diarias. Es portera en el área de cocina de una escuela primaria de Choele Choel. En el momento en que encendió el horno, se produjo una explosión. La onda expansiva la empujó con fuerza hacia atrás. El golpe le provocó contusiones y quemaduras en el rostro y el tórax.
García: Gobernar no es una foto en Instagram ni un discurso armado para TikTokRegionales - Choele Choel23/12/2025
En una nota de opinión el director de gobierno y relaciones institucionales de la Municipalidad de Choele Choel se expreso sobre el rol de los concejales en la votación del presupuesto municipal.
Se trata de un sistema de mensajería automatizada, que organizará la gestión de turnos y sumará información clave a las base de datos de los hospitales.