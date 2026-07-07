La Escuela de Patín del Círculo Italiano tuvo una destacada actuación en la Liga Patagónica

Las participantes obtuvieron los siguientes resultados:

- Alicia Verdi: Debutó en su primer torneo oficial y cumplió con todas las exigencias técnicas y deportivas planteadas.

- Geraldine Zapata: Obtuvo el 1° puesto en categoría C5, 12 y 13 años.

- Martina García Herrera: Obtuvo el 1° puesto en categoría C5, 14 y 15 años.

- Luzmila Henriquez: Obtuvo el 2° puesto en categoría C3, 12 y 13 años.

Las deportistas fueron acompañadas por sus entrenadores, Angie Pérez y Matías Pessoa.

“Estos resultados nos alientan a seguir trabajando y creciendo como escuela. Estamos muy orgullosos del compromiso de las chicas y del trabajo en equipo”, señalaron desde la institución.

La Escuela de Patín del Círculo Italiano agradece el acompañamiento de las familias y destaca la excelente organización del torneo por parte de la Liga Patagónica. Además agradecen al municipio por ceder un espacio para que puedan entrenar previo a la participación en el torneo.