La Escuela de Patín del Círculo Italiano tuvo una destacada actuación en la Liga Patagónica

La Escuela de Patín del Círculo Italiano participó este fin de semana de una nueva fecha de la Liga Patagónica de Patín, con una delegación de 4 patinadoras que logró excelentes resultados.
Regionales07/07/2026
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Las participantes obtuvieron los siguientes resultados:

- Alicia Verdi: Debutó en su primer torneo oficial y cumplió con todas las exigencias técnicas y deportivas planteadas.

- Geraldine Zapata: Obtuvo el 1° puesto en categoría C5, 12 y 13 años.

- Martina García Herrera: Obtuvo el 1° puesto en categoría C5, 14 y 15 años.

- Luzmila Henriquez: Obtuvo el 2° puesto en categoría C3, 12 y 13 años.

Las deportistas fueron acompañadas por sus entrenadores, Angie Pérez y Matías Pessoa.

“Estos resultados nos alientan a seguir trabajando y creciendo como escuela. Estamos muy orgullosos del compromiso de las chicas y del trabajo en equipo”, señalaron desde la institución.

La Escuela de Patín del Círculo Italiano agradece el acompañamiento de las familias y destaca la excelente organización del torneo por parte de la Liga Patagónica. Además agradecen al municipio por ceder un espacio para que puedan entrenar previo a la participación en el torneo.

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