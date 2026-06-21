Lesiones leves en una colisión en la ruta 250

El hecho ocurrió alrededor de las 20:20 horas, cuando personal de la Delegación Especial de Seguridad Vial de Pomona tomó conocimiento, a través de la Unidad 17ª, de una colisión entre dos vehículos a la altura del kilómetro 276 de la mencionada ruta.

De inmediato, una comisión policial se dirigió al lugar junto a personal de salud.

Una vez en el sitio, los efectivos constataron que, por causas que se intentan establecer, una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 44 años de edad domiciliado en Luis Beltrán, que circulaba en sentido Lamarque–Luis Beltrán, impactó contra la parte trasera de un vehículo Renault 19.

Este último era conducido por un hombre de 43 años, de Lamarque, quien viajaba acompañado por su esposa de 42 y su hija de 15.

Como consecuencia del impacto, ambos rodados finalizaron sobre la sub banquina derecha de la ruta.

Personal del hospital de Lamarque procedió al traslado preventivo de la adolescente para su correspondiente evaluación médica, conociéndose luego que se trataba de lesiones leves.

Fuente Unidad Regional IV