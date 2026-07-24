Detuvieron a un joven con pedido de captura

El procedimiento se inició luego de que la consigna policial informara que el imputado se encontraba en inmediaciones del juzgado 30, donde pretendía entrevistarse con funcionarios de esa dependencia.

De inmediato, la policía actuó llevándose a cabo la detención.

Se trata del joven de 20 años que se encontraba prófugo tras protagonizar, junto a otros cómplices ya detenidos anteriormente, episodios de violencia en la plaza céntrica de Chimpay en la noche del 15 de julio.

Cabe recordar que, como consecuencia de los hechos mencionados, dos policías resultaron lesionados y hospitalizados.

Ahora, el sujeto - oriundo de Chimpay - quedó detenido, y fue alojado en una dependencia policial de la región, en el marco de una causa por lesiones graves.