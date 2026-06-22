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Nuevos valores del transporte interurbano
Regionales22/06/2026
El lunes 22 de junio el transporte interurbano sufre un aumento en el valor del boleto. El anterior aumento del servicio había sido a principios de marzo.
Cabe señalar que el transporte interurbano presta el servicio de Pomona a Chimpay, en dos tramos, uno de ellos el de la ruta 22 uniendo Chimpay-Choele y otro que une Choele con la isla grande del mismo nombre por medio de la ruta 250.
En el caso del tramo más largo de la ruta 22, Chimpay-Choele, el costo del boleto será de 8293,73 pesos, mientras que en el caso Choele- Pomona el nuevo valor es de 6985,18.
Los nuevos valores desde este lunes son los siguientes:
Pomona-Choele 6985,18
Lamarque-Choele 4859,39
Beltrán-Choele 2713
Darwin-Choele 2713
Belisle-Choele 5365, 53
Chimpay-Choele 8293,73
Pomona-Lamarque 2713
Pomona Beltrán 4707,55
Lamarque-Beltrán 2713
Darwin-Belisle 3217,03
Darwin-Chimpay 6074,14
Belisle-Chimpay 2926,45
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