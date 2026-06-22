Nuevos valores del transporte interurbano

Cabe señalar que el transporte interurbano presta el servicio de Pomona a Chimpay, en dos tramos, uno de ellos el de la ruta 22 uniendo Chimpay-Choele y otro que une Choele con la isla grande del mismo nombre por medio de la ruta 250.

En el caso del tramo más largo de la ruta 22, Chimpay-Choele, el costo del boleto será de 8293,73 pesos, mientras que en el caso Choele- Pomona el nuevo valor es de 6985,18.

Los nuevos valores desde este lunes son los siguientes:

Pomona-Choele 6985,18

Lamarque-Choele 4859,39

Beltrán-Choele 2713

Darwin-Choele 2713

Belisle-Choele 5365, 53

Chimpay-Choele 8293,73

Pomona-Lamarque 2713

Pomona Beltrán 4707,55

Lamarque-Beltrán 2713

Darwin-Belisle 3217,03

Darwin-Chimpay 6074,14

Belisle-Chimpay 2926,45