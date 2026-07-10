Choque frontal en la ruta 250

En la tarde del viernes, pasadas las 17 horas se produjo una colisión frontal entre un camión y un vehículo Fiat.  
Regionales10/07/2026
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El choque aún es análisis de investigación, pero se supo que del mismo participaron un vehículo Fiat Doblo y un camión International Dimex el que finalizó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

El rodado menor era conducido por un vecino del sector rural de Luis Beltrán, quien circulaba por ruta 250 en dirección a Lamarque. En tanto que en el camión se movilizaban el conductor y su hijo, quienes tenían por destino Junín de Los Andes. Las tres personas que se movilizaban en ambos vehículos debieron recibir atención medica y fueron trasladados al hospital. En el caso del vecino de Luis Beltrán, un hombre de 53 años, el mismo fue trasladado al nosocomio de Choele Choel,mientras que el camionero y el menor fueron trasladados para estudios y evaluación. 

En el lugar trabajo además de personal de salud, efectivos policiales de la unidad de tránsito dependiente de la unidad Regional IV y del gabinete de criminalística.  

En el lugar del accidente, el kilómetro 273 de la ruta 250, se realizaron las pericias de rigor sobre los rodados y sobre rastros en el sector para determinar las causas de la colisión.  

Dado el carácter de las lesiones se dio intervención a la fiscalía de turno.

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