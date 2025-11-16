Una vez más, la intersección de Ruta 22 y 251, en cercanías de Río Colorado, volvió a ser escenario de un siniestro vial.
Motociclista lesionado como saldo de un accidente
Un llamado telefónico alertando sobre un accidente de tránsito en la intersección de calles Expedicionarios del Desierto y Avenida Berutti, fue el motivo por el que personal de la Comisaría 11 se movilizó hasta el lugar.
Al llegar, el personal policial constató la veracidad del hecho, tratándose de una colisión entre un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta Yamaha 250.
Los relevamientos de datos preliminares permitieron establecer que la moto circulaba por Avenida Berutti en sentido norte–sur.
La conductora de la motocicleta, de 47 años de edad y con domicilio en Buena Parada, fue asistida por personal de salud y trasladada en ambulancia al hospital local, donde se informó que - en principio - presenta una fractura expuesta en la pierna derecha, aguardándose el certificado médico definitivo.
En cuanto al conductor del automóvil, de 84 años, se le realizó test de alcoholemia arrojando resultados negativos.
Ambos vehículos contaban con la documentación en regla aunque, por el carácter de gravedad de la lesión sufrida por la conductora del rodado menor, quedaron retenidos en la unidad policíal.
La Fiscalía interviniente dispuso el inicio de actuaciones por "Lesiones Graves" y la notificación del conductor del rodado mayor.
Fuente Unidad Regional IV
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
En la ESRN 139 de Pomona dio inicio la capacitación “R.C.P. y primeros auxilios básicos en la escuela”, destinada a docentes de todo el Valle Medio. La propuesta es fruto del trabajo articulado entre distintas áreas del Consejo Escolar Valle Medio I, dependiente del Ministerio de Educación.
Los eventos de precipitaciones registrados el lunes 10 de noviembre de 2025 generaron condiciones de riesgo severo para las localidades de San Patricio del Chañar y General Roca, y de riesgo moderado en las localidades de Guerrico, Chimpay, J.J. Gomez, Stefenelli y Belisle.
El miércoles y de forma virtual tendrá lugar la última entrega del ciclo y capacitación destinado a adquirir herramientas para mejorar aspectos relacionados a los negocios y al marketing.
Una camioneta intentó escapar de un control policial en Río Colorado y por poco termina en el interior del río.
En Río Colorado, la Comisión Hortícola dio un nuevo paso hacia una horticultura más eficiente, productiva y sostenible. En este marco, la Secretaría de Agricultura Provincial, junto a las Cámaras de Avellaneda, Valle Inferior y Río Colorado, avanzó en la implementación de módulos de riego tecnificado de una hectárea, financiados a través del Fondo Hortícola.
Durante el último fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Viedma el Torneo Provincial Sub-18, donde los equipos de la Escuela Municipal de Vóley de Luis Beltrán tuvieron una destacada participación.
Quinta edición del encuentro de emprendedores, artesanos y manualistasRegionales - Lamarque14/11/2025
La localidad de Lamarque se comenzó a preparar para recibir el Encuentro de Emprendedores, Artesanos y Manualistas en su quinta edición.
La Municipalidad de Choele Choel intensificó esta semana los trabajos de fumigación urbana en los principales espacios verdes de la ciudad, en el marco de un operativo que se viene desplegando de manera sostenida durante todo el año.
Choele Choel convoca a la revalida para guardavidas de la temporada 2025/2026Regionales - Choele Choel15/11/2025
La Municipalidad de Choele Choel informa que el próximo 4 de diciembre se realizará la revalida anual para guardavidas, instancia obligatoria para todos los aspirantes que deseen formar parte del equipo de seguridad acuática durante la temporada de verano.