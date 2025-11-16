Motociclista lesionado como saldo de un accidente

Un llamado telefónico alertando sobre un accidente de tránsito en la intersección de calles Expedicionarios del Desierto y Avenida Berutti, fue el motivo por el que personal de la Comisaría 11 se movilizó hasta el lugar.

Al llegar, el personal policial constató la veracidad del hecho, tratándose de una colisión entre un automóvil Volkswagen Gol y una motocicleta Yamaha 250.

Los relevamientos de datos preliminares permitieron establecer que la moto circulaba por Avenida Berutti en sentido norte–sur.

La conductora de la motocicleta, de 47 años de edad y con domicilio en Buena Parada, fue asistida por personal de salud y trasladada en ambulancia al hospital local, donde se informó que - en principio - presenta una fractura expuesta en la pierna derecha, aguardándose el certificado médico definitivo.

En cuanto al conductor del automóvil, de 84 años, se le realizó test de alcoholemia arrojando resultados negativos.

Ambos vehículos contaban con la documentación en regla aunque, por el carácter de gravedad de la lesión sufrida por la conductora del rodado menor, quedaron retenidos en la unidad policíal.

La Fiscalía interviniente dispuso el inicio de actuaciones por "Lesiones Graves" y la notificación del conductor del rodado mayor.

Fuente Unidad Regional IV