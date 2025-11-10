Una camioneta intentó escapar de un control policial en Río Colorado y por poco termina en el interior del río.
Último encuentro del ciclo, futuro, innovación y negocios
El miércoles y de forma virtual tendrá lugar la última entrega del ciclo y capacitación destinado a adquirir herramientas para mejorar aspectos relacionados a los negocios y al marketing.Regionales10/11/2025
El objetivo de este ciclo se ha centrado en ofrecer un enfoque práctico para la construcción de marcas, como así también orientación estratégica para la selección de los canales de comunicación más adecuados, conforme a las características y necesidades de cada emprendimiento de acuerdo a las tendencias actuales.
Este ciclo, que cuenta con el apoyo de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, y esta ocasión se abordará la temática sobre “Tendencias en la Gestión Integrada de las Empresas" a cargo de Laura Parada y Victoria Laffite.
Inscripciones vía formulario de Google en el siguiente enlace: https://forms.gle/D4XMQhCzb655WhRn7 . -
En Río Colorado, la Comisión Hortícola dio un nuevo paso hacia una horticultura más eficiente, productiva y sostenible. En este marco, la Secretaría de Agricultura Provincial, junto a las Cámaras de Avellaneda, Valle Inferior y Río Colorado, avanzó en la implementación de módulos de riego tecnificado de una hectárea, financiados a través del Fondo Hortícola.
Durante el último fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Viedma el Torneo Provincial Sub-18, donde los equipos de la Escuela Municipal de Vóley de Luis Beltrán tuvieron una destacada participación.
Mediante un nuevo estándar en la producción de alfalfa, más de 60 productores y técnicos participaron de dos intensas jornadas sobre alfalfa bajo riego que consolidaron al Valle Medio como un polo de innovación agropecuaria en la Norpatagonia. Los encuentros abordaron estrategias para producir forrajes de calidad, incorporar tecnologías sustentables y fortalecer las cadenas de valor locales, en una articulación ejemplar entre el sector público y privado.
Esta semana el Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción solicitó que dos hombres, que aceptaron haber cometido delitos vinculados con material de abuso sexual infantil (MASI), fueran condenados. De esta manera, ambos se encuentran cumpliendo la pena de cuatro años de prisión efectiva.
El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente de Pomona, Miguel Jara, con quien repasó la marcha de las obras en ejecución y los proyectos que se impulsarán durante el próximo año. El encuentro reafirmó la política de trabajo conjunto y el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial a las comunidades del Valle Medio.
Se realizo en la localidad de Darwin una actividad a campo denominada “ Escuela de Pastores”
Entre los días 21/10/2025 y el 28/10/2025, programada por el Área Sociales. Espacios Rurales – se realizaron diferentes actividades con el fin de conocer de un modo mas integral la región, sus actores y diferentes actividades productivas propias de la ruralidad.
Un auto cayó al canal de la rotonda de acceso a Beltrán y ruta 250Regionales - Luis Beltrán08/11/2025
Un auto terminó, en la madrugada de éste sábado, dentro de un canal de riego en la rotonda de acceso a Luis Beltrán ubicada sobre ruta nacional 250.
En ruta nacional 22, proximidades de Coronel Belisle, un auto despistó y volcó dejando como saldo solo daños materiales.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.