Último encuentro del ciclo, futuro, innovación y negocios

El objetivo de este ciclo se ha centrado en ofrecer un enfoque práctico para la construcción de marcas, como así también orientación estratégica para la selección de los canales de comunicación más adecuados, conforme a las características y necesidades de cada emprendimiento de acuerdo a las tendencias actuales.



Este ciclo, que cuenta con el apoyo de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, y esta ocasión se abordará la temática sobre “Tendencias en la Gestión Integrada de las Empresas" a cargo de Laura Parada y Victoria Laffite.



Inscripciones vía formulario de Google en el siguiente enlace: https://forms.gle/D4XMQhCzb655WhRn7 . -