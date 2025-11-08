Un auto cayó al canal de la rotonda de acceso a Beltrán y ruta 250

El incidente ocurrió minutos después de las 6 de la mañana y en el lugar trabajó personal del Destacamento de Seguridad Vial Pomona.



Al arribar al lugar, la comisión policial constató que se trataba de un despiste de un vehículo Toyota Etios, color blanco, en el que viajaban dos mujeres mayores de edad, ambas oriundas de la ciudad de Choele Choel.



Según manifestó la conductora, se dirigían desde Luis Beltrán hacia Choele Choel cuando, al advertir que circulaba muy próxima a otro vehículo, intentó evitar una posible colisión y perdió el control del rodado, finalizando su marcha dentro del canal ubicado en la rotonda.



Personal médico del Hospital de Luis Beltrán asistió a las ocupantes, constatando que no presentaban lesiones de gravedad.

Fuente Unidad Regional IV