Este sábado 8 de noviembre, el Gimnasio Municipal de Luis Beltrán será sede de un gran encuentro amistoso de Básquet.
Un auto cayó al canal de la rotonda de acceso a Beltrán y ruta 250
Un auto terminó, en la madrugada de éste sábado, dentro de un canal de riego en la rotonda de acceso a Luis Beltrán ubicada sobre ruta nacional 250.
El incidente ocurrió minutos después de las 6 de la mañana y en el lugar trabajó personal del Destacamento de Seguridad Vial Pomona.
Al arribar al lugar, la comisión policial constató que se trataba de un despiste de un vehículo Toyota Etios, color blanco, en el que viajaban dos mujeres mayores de edad, ambas oriundas de la ciudad de Choele Choel.
Según manifestó la conductora, se dirigían desde Luis Beltrán hacia Choele Choel cuando, al advertir que circulaba muy próxima a otro vehículo, intentó evitar una posible colisión y perdió el control del rodado, finalizando su marcha dentro del canal ubicado en la rotonda.
Personal médico del Hospital de Luis Beltrán asistió a las ocupantes, constatando que no presentaban lesiones de gravedad.
Fuente Unidad Regional IV
Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición, en conmemoración del natalicio de José Hernández, autor del emblemático poema “El Gaucho Martín Fierro”.
Este 8 y 9 de noviembre, Luis Beltrán se convierte en el epicentro del talento, la innovación y el espíritu emprendedor de toda la región.
En un sueño vieron que aquello que producían para consumir en el hogar podía ser la ayuda que les hacía falta para costear los gastos de estudios de la hija mayor y así iniciaron la producción de yogurt artesanal en Luis Beltrán.
Este domingo 9 de noviembre desde las 9:00 horas se realizará el Cuadrangular de Básquet Femenino en el marco del 114° Aniversario de Luis Beltrán.
La Escuela Municipal de Canotaje “Brazo Sur” invita a participar de una nueva edición de la tradicional Vuelta a la Isla, que se realizará los días 6 y 7 de diciembre.
Los abuelos ayudan a su nieta, pero el padre también deberá cubrir los gastos de su hijaRegionales - Luis Beltrán04/11/2025
Una mujer que vive con su hija en una casa alquilada se ocupa íntegramente del cuidado de la nena. Recibe ayuda económica de los abuelos paternos, quienes suelen quedarse con la chica los fines de semana. El padre de la nena no tiene empleo registrado y no se hace cargo de los gastos.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales dirá presente nuevamente en la novena edición de la Expo Emprende Valle Medio. Este año el Instituto Técnico Superior llega con una propuesta articulada junto a la empresa Techint-Sacde y la Secretaria de Trabajo de Río Negro.
Por entrada en servicio de nuevo tendido eléctrico habrá un corte programadoRegionales - Choele Choel07/11/2025
El domingo 9 de noviembre la distribuidora EdERSA energizará el nuevo tendido de media tensión que abastece todo el centro de Choele Choel. Con motivo de esta obra habrá un corte de cinco horas.
Se dispararon las ventas del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la FamiliaRegionales - Choele Choel07/11/2025
El entusiasmo vuelve a sentirse en Choele Choel y en todo el Valle Medio: con la llegada de los premios principales, se reactivó con fuerza la venta de cartones del Gran Bingo del Festival Nacional del Folklore y la Familia.
