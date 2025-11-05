Weretilneck y Jara repasaron obras y nuevos proyectos para Pomona

El Gobernador Alberto Weretilneck recibió al Intendente de Pomona, Miguel Jara, con quien repasó la marcha de las obras en ejecución y los proyectos que se impulsarán durante el próximo año. El encuentro reafirmó la política de trabajo conjunto y el acompañamiento permanente del Gobierno Provincial a las comunidades del Valle Medio.

Regionales05/11/2025
IMG-20251105-WA0021

“Como siempre, trabajando en conjunto la Municipalidad, los vecinos y el Gobierno de la Provincia. Estuvimos repasando las obras y muchas cosas que vamos a hacer el próximo año”, expresó Weretilneck, en sus redes sociales.

 

Durante la reunión, Jara presentó el proyecto de alumbrado para el club y la cancha de fútbol, con una inversión estimada en $95 millones, y destacó que también se gestionarán fondos para finalizar el gimnasio local. “Contentos porque vamos a seguir para adelante, para que el club tenga la luz y podamos terminar el gimnasio”, señaló el Intendente.

 

Weretilneck destacó el compromiso de la gestión local y el impulso de nuevas obras para mejorar los espacios deportivos y comunitarios. “Pomona no se detiene, tenemos muchos proyectos con Miguel para seguir adelante”, afirmó.

IMG-20251105-WA0013

IMG-20251029-WA0052

IMG-20251028-WA0093

IMG-20251028-WA0000

IMG-20251028-WA0002

