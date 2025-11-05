Weretilneck y Jara repasaron obras y nuevos proyectos para Pomona

“Como siempre, trabajando en conjunto la Municipalidad, los vecinos y el Gobierno de la Provincia. Estuvimos repasando las obras y muchas cosas que vamos a hacer el próximo año”, expresó Weretilneck, en sus redes sociales.

Durante la reunión, Jara presentó el proyecto de alumbrado para el club y la cancha de fútbol, con una inversión estimada en $95 millones, y destacó que también se gestionarán fondos para finalizar el gimnasio local. “Contentos porque vamos a seguir para adelante, para que el club tenga la luz y podamos terminar el gimnasio”, señaló el Intendente.

Weretilneck destacó el compromiso de la gestión local y el impulso de nuevas obras para mejorar los espacios deportivos y comunitarios. “Pomona no se detiene, tenemos muchos proyectos con Miguel para seguir adelante”, afirmó.