Jornada de Ajo: Río Negro fortalece la horticultura en los valles irrigados

El curso, denominado “El ABC del Cultivo de Ajo en la Norpatagonia”, fue organizado por la Secretaría de Agricultura de Río Negro junto con la Agencia de Extensión INTA Luis Beltrán, y estuvo destinado a quienes buscan profundizar en técnicas hortícolas y explorar nuevas alternativas productivas.



La jornada combinó una instancia teórica, a cargo del especialista Aldo López, de INTA La Consulta, con un recorrido por los lotes de cultivo, donde los asistentes pudieron conocer de cerca las prácticas que permiten alcanzar rendimientos de alta calidad bajo riego.



López expresó que “Río Negro tiene condiciones agroecológicas aptas para la producción de ajo y cuenta con conocimiento sólido en horticultura”, destacando el potencial de la región para incorporar nuevas alternativas productivas y técnicas de manejo de precisión.



Por su parte, el Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, subrayó que la diversificación productiva es un motor clave para el arraigo y la sustentabilidad de los valles rionegrinos. “En los valles de Río Negro, el potencial para el ajo y para todas las hortalizas bajo riego es inmenso, gracias a la calidad del agua y del ambiente. Nuestro desafío es seguir incorporando tecnología de precisión para ser realmente competitivos y eficientes a nivel nacional e internacional”, afirmó.



Estas acciones son llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Secretaría de Agricultura, y se enmarcan en una línea de trabajo que busca fortalecer la sustentabilidad de los sistemas productivos. En los últimos años, se vienen impulsando mejoras en la gestión del agua de riego, el uso más eficiente de los recursos y la adopción de prácticas que reduzcan la dependencia de agroquímicos, con el objetivo de avanzar hacia una producción más equilibrada y responsable con el ambiente.



La jornada reafirma el compromiso del Estado Provincial con la capacitación, la innovación y el desarrollo de la horticultura, promoviendo la competitividad, la sustentabilidad y nuevas oportunidades para los productores de Río Negro.