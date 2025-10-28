Un hombre transitaba en su Renault 12 por el acceso a Luis Beltrán junto a su esposa y su hijo. En una recta de la Ruta Provincial N.º 7, el auto fue embestido por un carretón que se soltó de una camioneta. La Ford F-100 circulaba por la banquina derecha, en el mismo sentido que el auto. Como resultado del choque, la mujer fue hospitalizada y el vehículo fue dado de baja por destrucción total.
Jornada de Ajo: Río Negro fortalece la horticultura en los valles irrigados
Productores, técnicos y estudiantes participaron de una jornada sobre el cultivo de ajo en Luis Beltrán, donde se destacó cómo esta producción permite diversificar la horticultura, mejorar la rentabilidad, potenciar la calidad de los cultivos y fortalecer prácticas agrícolas sostenibles en los valles irrigados de Río Negro.Regionales28/10/2025
El curso, denominado “El ABC del Cultivo de Ajo en la Norpatagonia”, fue organizado por la Secretaría de Agricultura de Río Negro junto con la Agencia de Extensión INTA Luis Beltrán, y estuvo destinado a quienes buscan profundizar en técnicas hortícolas y explorar nuevas alternativas productivas.
La jornada combinó una instancia teórica, a cargo del especialista Aldo López, de INTA La Consulta, con un recorrido por los lotes de cultivo, donde los asistentes pudieron conocer de cerca las prácticas que permiten alcanzar rendimientos de alta calidad bajo riego.
López expresó que “Río Negro tiene condiciones agroecológicas aptas para la producción de ajo y cuenta con conocimiento sólido en horticultura”, destacando el potencial de la región para incorporar nuevas alternativas productivas y técnicas de manejo de precisión.
Por su parte, el Secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, subrayó que la diversificación productiva es un motor clave para el arraigo y la sustentabilidad de los valles rionegrinos. “En los valles de Río Negro, el potencial para el ajo y para todas las hortalizas bajo riego es inmenso, gracias a la calidad del agua y del ambiente. Nuestro desafío es seguir incorporando tecnología de precisión para ser realmente competitivos y eficientes a nivel nacional e internacional”, afirmó.
Estas acciones son llevadas adelante por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Secretaría de Agricultura, y se enmarcan en una línea de trabajo que busca fortalecer la sustentabilidad de los sistemas productivos. En los últimos años, se vienen impulsando mejoras en la gestión del agua de riego, el uso más eficiente de los recursos y la adopción de prácticas que reduzcan la dependencia de agroquímicos, con el objetivo de avanzar hacia una producción más equilibrada y responsable con el ambiente.
La jornada reafirma el compromiso del Estado Provincial con la capacitación, la innovación y el desarrollo de la horticultura, promoviendo la competitividad, la sustentabilidad y nuevas oportunidades para los productores de Río Negro.
Forrajes en acciónRegionales28/10/2025
En el marco de las jornadas “Forrajes en acción”, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre en Paso Piedras y Darwin, la ingeniera Verónica Favere del INTA Valle Medio, brindó detalles sobre las actividades organizadas junto a instituciones y empresas del sector.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.
En pleno enero esperaron 15 horas a la grúa con un calor sofocante: el seguro deberá responderRegionales27/10/2025
Una mujer que viajaba desde Choele Choel hacia Viedma sufrió un desperfecto mecánico en la ruta Nacional 250, cerca de Pomona. Eran las 5 de la tarde, en pleno enero. El calor era sofocante, la temperatura superaba los 40 grados.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel avanza hacia debate oral y público por un caso ocurrido en agosto del año pasado en Luis Beltrán, donde habría resultado herido un hombre luego de que su vecino lo golpeara. La fecha de inicio del juicio fue fijada para el 26 de noviembre.
El Ministerio de Educación avanza en la colocación de vectores ecológicos en sectores de cocina y comedores escolares. Esta iniciativa busca controlar la presencia de insectos de manera sustentable, sin recurrir a productos químicos que puedan afectar la salud de estudiantes y trabajadores de la educación.
Juicio por jurados en Roca: solicitud de pena por el homicidio de Marisa ColimanRegionales23/10/2025
La fiscalía solicitó prisión perpetua para el hombre declarado culpable por unanimidad por el jurado popular sobre el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán.
El Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, entregó equipos informáticos en once establecimientos educativos de Valle Medio en el marco del programa "Escuela Presente", para continuar fortaleciendo el trabajo pedagógico y administrativo de estas instituciones.
En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.
