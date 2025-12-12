Gran Rifa Tomatera 2026

La rifa tiene un costo de 95 mil pesos, se puede abonar en cinco cuotas de 19 mil.

La rifa estará entregando como primer premio, 1 Camioneta 0 km Toyota Hilux DX (doble cabina, transmisión manual, 4x2). Segundo premio 1 Auto 0 km Fiat Cronos Drive y tercer Premio: Orden de compra por $10.000.000

El sorteo se realizará el Domingo 15 de marzo de 2026 en el Escenario Mayor

En cuanto a los vendedores se indicó que la Institución que más venda, tendrá un premio de $2.000.000. El Vendedor particular que más venda, ganará $1.000.000 y quienes vendan los cartones ganadores del 1° y 2° premio, obtendrán un bono de $1.000.000

Cabe señalar que no es necesario estar presente la noche del sorteo para participar del mismo.