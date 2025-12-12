Este Miércoles 10 de diciembre en la Plaza de las Madres de Lamarque se realizará una peña con muestra de talleres
Gran Rifa Tomatera 2026
La rifa tiene un costo de 95 mil pesos, se puede abonar en cinco cuotas de 19 mil.
La rifa estará entregando como primer premio, 1 Camioneta 0 km Toyota Hilux DX (doble cabina, transmisión manual, 4x2). Segundo premio 1 Auto 0 km Fiat Cronos Drive y tercer Premio: Orden de compra por $10.000.000
El sorteo se realizará el Domingo 15 de marzo de 2026 en el Escenario Mayor
En cuanto a los vendedores se indicó que la Institución que más venda, tendrá un premio de $2.000.000. El Vendedor particular que más venda, ganará $1.000.000 y quienes vendan los cartones ganadores del 1° y 2° premio, obtendrán un bono de $1.000.000
Cabe señalar que no es necesario estar presente la noche del sorteo para participar del mismo.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre.
El miércoles 3 de diciembre por la mañana, el Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, mantuvo un encuentro con los referentes gremiales locales, tras el cual se acordó un incremento salarial del 2,5% en el básico de los haberes para los meses de diciembre 2025, enero y febrero 2026.
Se llevó a cabo una reunión clave encabezada por el intendente Sergio Hernández, el director de Bromatología Juan Pablo Villasuso y el presidente de la Cámara de Productores Juan Oller.
Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.
El municipio de Lamarque realizó la compra de 6 cámaras de seguridad, que serán instaladas en diferentes puntos estratégicos del pueblo y puestas a disposición de la Policía local para su monitoreo desde el 911.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre.
La Municipalidad de Lamarque en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.
Aguas Rionegrinas recuerda la importancia de mantener correctamente las piletas durante la temporada de verano. Una pileta mal cuidada puede desperdiciar miles de litros cada vez que se vacía y se vuelve a llenar. Si esta situación se repite en cada hogar con pileta, el impacto es enorme: millones de litros de agua potable se pierden por no aplicar las tareas básicas de cuidado y limpieza.
La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".
En el marco del CCCLXXXVII Congreso General Extraordinario, realizado el miércoles 10 de diciembre en Choele Choel, fue proclamado y asumió sus funciones el nuevo Consejo Directivo Central, (CDC) de UnTER período 2025–2028.