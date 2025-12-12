Gran Rifa Tomatera 2026

Regionales - Lamarque12/12/2025
IMG-20251211-WA0003

La rifa tiene un costo de 95 mil pesos, se puede abonar en cinco cuotas de 19 mil.

La rifa estará entregando como primer premio, 1 Camioneta 0 km Toyota Hilux DX (doble cabina, transmisión manual, 4x2). Segundo premio 1 Auto 0 km Fiat Cronos Drive y tercer Premio: Orden de compra por $10.000.000

 El sorteo se realizará el Domingo 15 de marzo de 2026 en el Escenario Mayor

En cuanto a los vendedores se indicó que la Institución que más venda, tendrá un premio de $2.000.000. El Vendedor particular que más venda, ganará $1.000.000 y quienes vendan los cartones ganadores del 1° y 2° premio, obtendrán un bono de $1.000.000

Cabe señalar que no es necesario estar presente la noche del sorteo para participar del mismo.

Te puede interesar
IMG-20251204-WA0009

El Municipio de Lamarque acordó un incremento del 2,5%

Regionales - Lamarque04/12/2025

El miércoles 3 de diciembre por la mañana, el Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, mantuvo un encuentro con los referentes gremiales locales, tras el cual se acordó un incremento salarial del 2,5% en el básico de los haberes para los meses de diciembre 2025, enero y febrero 2026.

Lo más visto
IMG-20251211-WA0005

Cuidado de piletas: un compromiso para ahorrar agua entre todos

11/12/2025

Aguas Rionegrinas recuerda la importancia de mantener correctamente las piletas durante la temporada de verano. Una pileta mal cuidada puede desperdiciar miles de litros cada vez que se vacía y se vuelve a llenar. Si esta situación se repite en cada hogar con pileta, el impacto es enorme: millones de litros de agua potable se pierden por no aplicar las tareas básicas de cuidado y limpieza.

IMG-20251211-WA0006

Secuestran semi remolque

Regionales - Choele Choel11/12/2025

La Policía de Río Negro realizó, el pasado martes en horas del mediodía, el secuestro de un semirremolque que presentaba irregularidades en su numeración y terminó siendo "mellizo".