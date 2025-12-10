Muestra de talleres con gran Peña de Ritmo y Mate

Te puede interesar

Cursos de manipulación de alimentos Regionales - Lamarque 08/12/2025 Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre.

El Municipio de Lamarque acordó un incremento del 2,5% Regionales - Lamarque 04/12/2025 El miércoles 3 de diciembre por la mañana, el Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, mantuvo un encuentro con los referentes gremiales locales, tras el cual se acordó un incremento salarial del 2,5% en el básico de los haberes para los meses de diciembre 2025, enero y febrero 2026.

Controles para proteger la salud y la producción Regionales - Lamarque 27/11/2025 Se llevó a cabo una reunión clave encabezada por el intendente Sergio Hernández, el director de Bromatología Juan Pablo Villasuso y el presidente de la Cámara de Productores Juan Oller.

Un hombre demorado por el hurto de frutas en chacras Regionales - Lamarque 26/11/2025 Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.

Lamarque invierte en seguridad para dar tranquilidad a los vecinos Regionales - Lamarque 26/11/2025 El municipio de Lamarque realizó la compra de 6 cámaras de seguridad, que serán instaladas en diferentes puntos estratégicos del pueblo y puestas a disposición de la Policía local para su monitoreo desde el 911.

