Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre.
Muestra de talleres con gran Peña de Ritmo y Mate
Este Miércoles 10 de diciembre en la Plaza de las Madres de Lamarque se realizará una peña con muestra de talleresRegionales - Lamarque10/12/2025
La actividad está prevista desarrollarse de 16:30 a 19:30 horas.
Estarán actuando, Banda de música ESRN N°7, Antigüo PB82 rapero Lamarqueño, Valentina Montserrat, Jennifer Pichiguen y DJ Emma López
El miércoles 3 de diciembre por la mañana, el Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, mantuvo un encuentro con los referentes gremiales locales, tras el cual se acordó un incremento salarial del 2,5% en el básico de los haberes para los meses de diciembre 2025, enero y febrero 2026.
Se llevó a cabo una reunión clave encabezada por el intendente Sergio Hernández, el director de Bromatología Juan Pablo Villasuso y el presidente de la Cámara de Productores Juan Oller.
Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.
El municipio de Lamarque realizó la compra de 6 cámaras de seguridad, que serán instaladas en diferentes puntos estratégicos del pueblo y puestas a disposición de la Policía local para su monitoreo desde el 911.
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre.
La Municipalidad de Lamarque en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.
Quinta edición del encuentro de emprendedores, artesanos y manualistasRegionales - Lamarque14/11/2025
La localidad de Lamarque se comenzó a preparar para recibir el Encuentro de Emprendedores, Artesanos y Manualistas en su quinta edición.
Una joven de 20 años, oriunda de Choele Choel, fue detenida en las últimas horas por efectivos de la comisaría 8va. de esa ciudad y puesta a disposición de la Justicia Federal
La tercera jornada de la fiesta nacional de Choele mantuvo el nivel de convocatoria y cerró con un marco imponente.
El complejo Municipal de Darwin, será sede de la cuarta edición del Festival de la cerveza artesanal.