Muestra de talleres con gran Peña de Ritmo y Mate

Este Miércoles 10 de diciembre en la Plaza de las Madres de Lamarque se realizará una peña con muestra de talleres

Regionales - Lamarque10/12/2025
IMG-20251210-WA0009

La actividad está prevista desarrollarse de 16:30 a 19:30 horas.   


Estarán actuando, Banda de música ESRN N°7,  Antigüo PB82 rapero Lamarqueño, Valentina Montserrat, Jennifer Pichiguen y  DJ Emma López

Te puede interesar
IMG-20251204-WA0009

El Municipio de Lamarque acordó un incremento del 2,5%

Regionales - Lamarque04/12/2025

El miércoles 3 de diciembre por la mañana, el Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, mantuvo un encuentro con los referentes gremiales locales, tras el cual se acordó un incremento salarial del 2,5% en el básico de los haberes para los meses de diciembre 2025, enero y febrero 2026.

Lo más visto