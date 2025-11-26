Lamarque invierte en seguridad para dar tranquilidad a los vecinos

El municipio de Lamarque realizó la compra de 6 cámaras de seguridad, que serán instaladas en diferentes puntos estratégicos del pueblo y puestas a disposición de la Policía local para su monitoreo desde el 911.

Regionales - Lamarque26/11/2025
IMG-20251126-WA0041

Este trabajo coordinado entre el Municipio y las fuerzas de seguridad demuestra una decisión política por la cuál se busca más prevención, más control y más herramientas para cuidar a cada vecino y vecina.


Desde el ejecutivo señalado que "la seguridad se construye con hechos, con inversión, con planificación y con un Estado presente que no mira para otro lado, sino que actúa y responde."

Te puede interesar
Lo más visto
IMG-20251125-WA0010

Venta de Kilómetros solidarios

Regionales25/11/2025

En el marco de los 33 años de la declaración del día internacional de las personas con discapacidad, el para-atleta Mauricio Orozco impulsa la venta de kilómetros solidarios, con el fin de recaudar fondos para adquirir sillas de ruedas activas que ayudaran a mejorar la calidad de vida de jóvenes vallemedienses.