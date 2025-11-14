Charla: “Depósitos de fitosanitarios para el sector rural y chacras de la región”

Quinta edición del encuentro de emprendedores, artesanos y manualistasRegionales - Lamarque14/11/2025
La localidad de Lamarque se comenzó a preparar para recibir el Encuentro de Emprendedores, Artesanos y Manualistas en su quinta edición.
El próximo jueves 20 de noviembre a las 10 horas, en la Cámara de Productores Agrícolas del Departamento Avellaneda (Lamarque), se realizará una charla abierta sobre depósitos de fitosanitarios para el sector rural y chacras de la región, a cargo de la Ing. Agr. Diana Fernández (INTA Valle Medio).Regionales - Lamarque14/11/2025
La actividad está dirigida a productores, feriantes, técnicos, estudiantes e interesados en general, y forma parte de las acciones del Espacio de Buenas Prácticas Agrícolas de Valle Medio.
Durante el encuentro se abordarán los principales criterios para el diseño y la gestión de depósitos de fitosanitarios, incluyendo: la relevancia de contar con estructuras adecuadas para el acopio de productos y envases vacíos,
recomendaciones de seguridad y señalización, modelos y alternativas según el tipo de productor, y costos aproximados de equipamiento disponible en el mercado.
El objetivo es promover prácticas seguras que protejan la salud de los trabajadores rurales y el ambiente, fortaleciendo la producción responsable en la región.
Inscripción: bit.ly/DepFitos
Organizan: Ente de Desarrollo de Valle Medio (EnDeVaM), INTA, Cámara de Productores Agrícolas del Departamento Avellaneda, CEAER, IFDC Luis Beltrán, CASAFE, Campo Limpio, Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y Asociación Cooperadora Chacra Experimental Luis Beltrán.
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
La Policía de Río Negro actuó con celeridad para lograr – el pasado viernes - el recupero de un televisor que había sido sustraído horas antes de una vivienda de calle 9 de Julio, en la localidad de Lamarque.
Con el propósito de promover hábitos de vida saludables desde un enfoque integral, la Escuela de Educación Básica para Adultos N° 23 de Lamarque, lleva adelante el proyecto “Viviendo Mejor: Ciencia, Movimiento y Alimentación Saludable”
El domingo 16 de noviembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva se realizará una nueva edición de la fiesta internacional de la torta frita.
El jefe comunal confirmó que las y los empleados del Municipio de Lamarque, percibirán un nuevo aumento en los haberes correspondientes a los meses de octubre y noviembre.
Las estudiantes de sexto año del CET N°20 de Lamarque —Hilary Ravanal, Abigail Díaz, Anabela Hernández y Samira Matamala— fueron seleccionadas para representar a la provincia de Río Negro en las Olimpiadas Nacionales de Construcciones, organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.
