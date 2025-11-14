Charla: “Depósitos de fitosanitarios para el sector rural y chacras de la región”

La actividad está dirigida a productores, feriantes, técnicos, estudiantes e interesados en general, y forma parte de las acciones del Espacio de Buenas Prácticas Agrícolas de Valle Medio.



Durante el encuentro se abordarán los principales criterios para el diseño y la gestión de depósitos de fitosanitarios, incluyendo: la relevancia de contar con estructuras adecuadas para el acopio de productos y envases vacíos,

recomendaciones de seguridad y señalización, modelos y alternativas según el tipo de productor, y costos aproximados de equipamiento disponible en el mercado.



El objetivo es promover prácticas seguras que protejan la salud de los trabajadores rurales y el ambiente, fortaleciendo la producción responsable en la región.



Inscripción: bit.ly/DepFitos



Organizan: Ente de Desarrollo de Valle Medio (EnDeVaM), INTA, Cámara de Productores Agrícolas del Departamento Avellaneda, CEAER, IFDC Luis Beltrán, CASAFE, Campo Limpio, Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y Asociación Cooperadora Chacra Experimental Luis Beltrán.