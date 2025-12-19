La Policía de Río Negro detuvo, éste miércoles, a un hombre de 34 años de edad, con domicilio en la localidad de Lamarque, a quien se le imputa ser el presunto autor del delito de “Intimidación pública y amenazas agravadas”.
Lamarque presentó los números de la Fiesta nacional del tomate y la producción
En la noche del jueves se presentaron los números de la fiesta nacional del tomate y la producción que se realizará del 12 al 15 de marzo de 2026. Con seis números nacionales, la premisa de la organización es que la fiesta la disfruten todosRegionales - Lamarque19/12/2025
El intendente Sergio Hernandez indicó que se viene trabajando con mucha anticipación en la fiesta que este año busca alcanzar mayor organización, tanto con lo que respecta al predio ferial como a los distintos eventos que hacen de esta, la fiesta que identifica a la localidad. Una de las fiestas populares más grande de la zona que esta en el calendario de feriantes y emprendedores que siempre esperan la fecha de la fiesta para poder organizarse y llegar desde distintos puntos a la localidad.
El mandatario municipal recalcó el enorme trabajo que existe detrás de la fiesta para que todo salga de la mejora manera, una tarea que involucra a muchas personas, pero también a toda la comunidad que durante cuatro días oficia de anfitriona buscando que la fiesta salga de la mejora manera, porque cada uno adopto como propia esta fiesta que se ha construido a lo largo de los años, con un crecimiento sostenido que la he llevado al importante lugar que hoy ocupa.
En el marco del compromiso de hacer que la fiesta siga creciendo se presentaron los números principales de esta fiesta que iniciará el día jueves con entrada libre y gratuita y la presentación de Sharon y los camperos del chamame.
El viernes, sábado y domingo se cobraran entradas populares, aunque aún no se han indicados los valores. El día viernes se presentarán Lazaro Caballero y La Delio Valdez. El sábado será el turno de Angela Leiva y de Desakatados. En tanto que el día domingo el cierre estará a cargo de Ulises Bueno.
La fiesta como siempre contará con el caracteristico paseo ferial, patio gastronomico, paseo de artesanos, los concursos de salseada, descolado de cebolla y la siempre convocante tomatina.
Además el sorteo de la gran rifa tomatera que tiene como premios, una camioneta 0km Toyota Hilux, un Fiat Cronos 0km, una orden de compra de diez millones de pesos y importantes premios para los vendedores.
Hernández se reunió con UOCRA por recepción de currículum para el OleoductoRegionales - Lamarque15/12/2025
El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
Este Miércoles 10 de diciembre en la Plaza de las Madres de Lamarque se realizará una peña con muestra de talleres
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre.
El miércoles 3 de diciembre por la mañana, el Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, mantuvo un encuentro con los referentes gremiales locales, tras el cual se acordó un incremento salarial del 2,5% en el básico de los haberes para los meses de diciembre 2025, enero y febrero 2026.
Se llevó a cabo una reunión clave encabezada por el intendente Sergio Hernández, el director de Bromatología Juan Pablo Villasuso y el presidente de la Cámara de Productores Juan Oller.
Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.
Homicidio de Marisa Coliman: la defensa pública argumentó frente al Tribunal de ImpugnaciónRegionales19/12/2025
En los Tribunales roquenses la defensa penal pública que asiste al hombre declarado culpable por el homicidio agravado por ensañamiento de Marisa Coliman, ocurrido el 25 de julio de 2023 en Luis Beltrán, presentó sus agravios respecto al agravante.
Ramello: “Estamos cerrando el año cambiando la vida de 36 vecinos.”Regionales - Choele Choel19/12/2025
En un trabajo mancomunado entre el gobierno municipal, la agrupación Micaela Bastidas y la empresa La Plata Ruca Malen se logro llegar a un acuerdo para incorporar 36 familias al programa municipal Tierra Propia. Las familias beneficiarias firmaron el boleto de sus terrenos en un acto desarrollado en el Centro Integrador de Choele Choel
Lamarque presentó los números de la Fiesta nacional del tomate y la producciónRegionales - Lamarque19/12/2025
En la noche del jueves se presentaron los números de la fiesta nacional del tomate y la producción que se realizará del 12 al 15 de marzo de 2026. Con seis números nacionales, la premisa de la organización es que la fiesta la disfruten todos