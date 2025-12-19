Lamarque presentó los números de la Fiesta nacional del tomate y la producción

El intendente Sergio Hernandez indicó que se viene trabajando con mucha anticipación en la fiesta que este año busca alcanzar mayor organización, tanto con lo que respecta al predio ferial como a los distintos eventos que hacen de esta, la fiesta que identifica a la localidad. Una de las fiestas populares más grande de la zona que esta en el calendario de feriantes y emprendedores que siempre esperan la fecha de la fiesta para poder organizarse y llegar desde distintos puntos a la localidad.

El mandatario municipal recalcó el enorme trabajo que existe detrás de la fiesta para que todo salga de la mejora manera, una tarea que involucra a muchas personas, pero también a toda la comunidad que durante cuatro días oficia de anfitriona buscando que la fiesta salga de la mejora manera, porque cada uno adopto como propia esta fiesta que se ha construido a lo largo de los años, con un crecimiento sostenido que la he llevado al importante lugar que hoy ocupa.

En el marco del compromiso de hacer que la fiesta siga creciendo se presentaron los números principales de esta fiesta que iniciará el día jueves con entrada libre y gratuita y la presentación de Sharon y los camperos del chamame.

El viernes, sábado y domingo se cobraran entradas populares, aunque aún no se han indicados los valores. El día viernes se presentarán Lazaro Caballero y La Delio Valdez. El sábado será el turno de Angela Leiva y de Desakatados. En tanto que el día domingo el cierre estará a cargo de Ulises Bueno.

La fiesta como siempre contará con el caracteristico paseo ferial, patio gastronomico, paseo de artesanos, los concursos de salseada, descolado de cebolla y la siempre convocante tomatina.

Además el sorteo de la gran rifa tomatera que tiene como premios, una camioneta 0km Toyota Hilux, un Fiat Cronos 0km, una orden de compra de diez millones de pesos y importantes premios para los vendedores.