El municipio de Lamarque realizó la compra de 6 cámaras de seguridad, que serán instaladas en diferentes puntos estratégicos del pueblo y puestas a disposición de la Policía local para su monitoreo desde el 911.
Un hombre demorado por el hurto de frutas en chacras
Personal de la Comisaría 17 de Lamarque que actuaba en prevención, demoró – en la mañana del martes - por “averiguación de antecedentes”, a un sujeto que llevaba una caja de frutos de carozo de dudosa procedencia.Regionales - Lamarque26/11/2025
Luego, una productora de la zona rural de esa localidad reconocería la misma como propia y radicaría la correspondiente denuncia, dando inicio a una causa por “hurto”.
La fiscalía actuante dispuso que se notifique al causante de la imputación y recupere su libertad luego de recibir lo antecedentes, sumado al reintegro del producto secuestrado a la dueña.
Esta acción llevada a cabo por el personal policial, se condice con la inquietud planteada desde la Cámara de Productores del Departamento Avellaneda, desde donde se ha requerido la necesidad de mitigar el llamado “hurto hormiga” de frutas en chacras de la jurisdicción, tanto por el valor comercial del producto como por el daño que causan a las plantas.
Sobre este tipo de hurtos, recientemente la cámara de productores mantuvo una reunión con la unidad regional IV debido a los daños que produce este accionar y es por ello que se han comenzado a radicar las denuncias correspondientes, por caso en la jornada del martes se recepcionaron tres denuncias relacionadas al hurto de frutas.
Fuente Unidad Regional IV
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 25 y el miércoles 26 de noviembre.
La Municipalidad de Lamarque en conjunto con la Carrera de Medicina Veterinaria de la UNRN realizará una nueva jornada de atención primaria para animales.
Quinta edición del encuentro de emprendedores, artesanos y manualistasRegionales - Lamarque14/11/2025
La localidad de Lamarque se comenzó a preparar para recibir el Encuentro de Emprendedores, Artesanos y Manualistas en su quinta edición.
Charla: “Depósitos de fitosanitarios para el sector rural y chacras de la región”Regionales - Lamarque14/11/2025
El próximo jueves 20 de noviembre a las 10 horas, en la Cámara de Productores Agrícolas del Departamento Avellaneda (Lamarque), se realizará una charla abierta sobre depósitos de fitosanitarios para el sector rural y chacras de la región, a cargo de la Ing. Agr. Diana Fernández (INTA Valle Medio).
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.
Con el auspicio de la Municipalidad de Lamarque y la organización del hospital local y Gimnasio Spalte, se realizará la Segunda Edición de la Diabetes Corre y la novena caminata.
La Policía de Río Negro actuó con celeridad para lograr – el pasado viernes - el recupero de un televisor que había sido sustraído horas antes de una vivienda de calle 9 de Julio, en la localidad de Lamarque.
Tras una intensa Ronda 7, el Abierto Internacional del Valle Medio coronó a sus máximos exponentes.
Choele se prepara para vivir la primera edición de la Fiesta Nacional del Folklore y la Familia.Regionales - Choele Choel26/11/2025
Por primera vez en su historia, Choele Choel tendrá una fiesta nacional. Después de más de medio siglo de ediciones provinciales, el tradicional festival que marcó generaciones finalmente asciende de categoría y se posiciona como uno de los grandes eventos culturales del país.