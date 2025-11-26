Un hombre demorado por el hurto de frutas en chacras

Luego, una productora de la zona rural de esa localidad reconocería la misma como propia y radicaría la correspondiente denuncia, dando inicio a una causa por “hurto”.

La fiscalía actuante dispuso que se notifique al causante de la imputación y recupere su libertad luego de recibir lo antecedentes, sumado al reintegro del producto secuestrado a la dueña.

Esta acción llevada a cabo por el personal policial, se condice con la inquietud planteada desde la Cámara de Productores del Departamento Avellaneda, desde donde se ha requerido la necesidad de mitigar el llamado “hurto hormiga” de frutas en chacras de la jurisdicción, tanto por el valor comercial del producto como por el daño que causan a las plantas.

Sobre este tipo de hurtos, recientemente la cámara de productores mantuvo una reunión con la unidad regional IV debido a los daños que produce este accionar y es por ello que se han comenzado a radicar las denuncias correspondientes, por caso en la jornada del martes se recepcionaron tres denuncias relacionadas al hurto de frutas.

Fuente Unidad Regional IV