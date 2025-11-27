Controles para proteger la salud y la producción

El objetivo fue abordar una problemática urgente planteada por los productores: el robo de fruta de carozo en las chacras para su venta irregular en comercios.



Es fundamental que la comunidad sepa que a esta fruta le faltan entre 15 y 20 días para su cosecha. Esto significa que la fruta no está madura y es muy probable que haya fruta curada que no ha cumplido el tiempo de carencia necesario para que los agroquímicos se eliminen. Consumirla representa un riesgo directo a la salud, por lo cual es importante lavar bien la fruta antes de consumirla.



Desde el área de Bromatología y Habilitaciones Comerciales se intensificarán las inspecciones en todos los comercios donde se expendan frutas y verduras.



Se exigirá sin excepción:



Mercadería identificada con RÓTULO.



REMITO DE VENTA oficial del productor.



Si el comerciante no puede acreditar la compra con la documentación correspondiente:



Se procederá a la INTERVENCIÓN INMEDIATA de la mercadería. La misma quedará retenida hasta que el comerciante o el productor puedan reconocer y validar la venta legal.